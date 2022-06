Elhunyt Prutkay Péter Munkácsy-díjas képzőművész

A tájékoztatás szerint Prutkay Pétert hosszan tartó betegség után, hétfőn érte a halál. A sokszorosító grafika egyik legkiválóbb mesterét, a jellegzetes dobozképeivel a korra és a történelemre reflektáló művészt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Az 1947-ben született Prutkay Péter autodidakta módon sajátította el a szakma fortélyait, műfajhatárokat feszegető, kísérletező szemlélettel. Pályája kezdetén elsősorban sokszorosító grafikai technikákkal foglalkozott, de kezdetektől foglalkoztatta a tárgyformálás, a térplasztika, az objekt-, valamint dobozművészet is. Az idő múlásával párhuzamosan egyre inkább a kor nagyhatalmi játszmái, az egypártrendszer bürokratikus packázásai foglalkoztatták. Ezek hatására készítette el a jegyzetlap-, a fészek- és a környezetvédelmi grafikai sorozatát.

Az 1969-es első Szürenon kiállításon a hazai művészetben mérföldkőnek tekinthető térberendezésével, szürrealista szobájával keltett figyelmet. Az 1970-es évek második felétől több nyugat-európai városban rendezett nemzetközi grafikai biennáléra is meghívták, de itthon gyanakvással szemlélték művészetét, minden szempontból kívülállónak tekintették. Munkáit egyfajta korképeknek szánta és az igazság keresésének tekintette – olvasható a közleményben.

Az 1970-es, 1980-as években készült politikai ihletésű munkákon megalkuvás nélkül fogalmazza meg a morális felelősségvállalás nélkülözhetetlenségét és a hatalom természetének valódi sajátosságait.

Noha kezdetektől foglalkoztatták dobozba zárt tárgyösszeállítások, amelyeket „dobozolt kor-képeknek” nevezett el az alkotó, az utóbbi másfél évtizedben kifejezésmódjának kizárólagos területévé váltak. A 2006-os októberi rendőrattak óta kizárólag dobozműveket alkotott. Ezek tárgykompozíciók, amelyeket féltve őrzött ereklyékből, talált tárgyakból, barátoktól kapott csecsebecsékből állított össze gyermekkori emlékeket idézve.

Munkáiban mindig is tükrözni szerette volna a nemzeti kultúra, az ünnepeink, történelmi fordulópontjaink, történelmi példaképeink nélkülözhetetlenségét, az összetartó erőt, amely kapcsolatot teremt a múlt, a jelen és a jövő között – írja a közlemény.

Prutkay Pétert 1998-ban Munkácsy-díjjal ismerték el, 2012-ben a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választották, 2013-ban pedig az MMA rendes tagja lett. A képzőművész Magyarországon, Nyugat-Európában, Ázsiában is bemutatkozott egyéni és csoportos kiállításokon. 2017-ben a Vigadó Galériában volt látható jubileumi kiállítása. Munkáit hazai és külföldi közgyűjtemények őrzik – áll a közleményben.

Borítókép: Prutkay Péter (Fotó: MMA )