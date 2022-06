Sikerrel képviselte a magyar irodalmat a Petőfi Kulturális Ügynökség a SepsiBookon és a varsói könyvvásáron

Május 26–29. között rendezték meg az első SepsiBook Könyvvásár és Irodalmi Fesztivált. A rendezvényen a Petőfi Kulturális Ügynökség standdal, hangoskönyvsátorral és több programmal volt jelen. A júniusban első születésnapját ünneplő Magyar Kultúra Magazinról 27-én délután Bonczidai Éva főszerkesztő tartott izgalmas, személyes hangú, érdekességeket felvonultató bemutatót és ismertetést a magazinról.

28-án délelőtt Farkas Wellmann Éva Magaddá rendeződni című verseskötetét mutatták be az Unitárius Egyház rendezvénytermében, az Evilági zenekar közreműködésével. Az izgalmas zenés lelki felfedezőút nagy sikert aratott a fesztiválra látogatók körében. Az esemény az Evilági zenekar Farkas Wellmann Éva egyik új versére komponált dalának ősbemutatója is volt egyben, a szerző maga is ott hallhatta először a művet. Délután a Sepsiszentgyörgyön irodalmi centrumként is szolgáló Tein teaházban Király Farkas tartott könyvbemutatót. Miklóssi Szabó István kérdéseire válaszolt a Sortűz című kisregénye kapcsán. A könyv témájának súlyához illő komoly és esetenként megrendítő beszélgetés alakult ki, amelybe a közönség is belekérdezett.

Vasárnap délben Női sorsok női szemmel címmel három író mutatkozott be a KMI 12 csapatából. Izer Janka, Farkas Wellmann Éva és Lőrincz P. Gabriella. A beszélgetés moderátora Márton Evelin volt. Népes közönség előtt izgalmas kérdésekre érdekes és nagyon személyes, kendőzetlenül őszinte válaszok érkeztek a szerzőktől az írásról, a művekről, a nőiségről és a témaválasztásról.

Izer Janka, Márton Evelin, Farkas Wellmann Éva és Lőrincz P. Gabriella Fotó: PKÜ

A standokon való részvétel mellett 27-én délelőtt a PKÜ szerzői két középiskolában tartottak rendhagyó irodalomórát. Farkas Wellmann Éva és Király Farkas a Puskás Tivadar Szakközépiskolában tizedik osztályosoknak beszéltek szépirodalomról, írásról, írói mesterségről és természetesen a műveikről is. A gyerekek érdeklődéssel, aktívan vettek részt az órai beszélgetésben, és néhányan még a szünetben is körülvették a szerzőket kérdéseikkel.

Lőrincz P. Gabriella és Izer Janka Mester és tanítvány címmel az írói pályakezdésről beszéltek a Székely Mikó Kollégium egyik tizenkettedikes osztályának.

A SepsiBookhoz hasonlóan a PKÜ standdal és programokkal vett részt a május 26–29. között megrendezett Tagri Ksiazki Warsawie könyvvásáron Varsóban.

A könyvvásáron a Wegry felirattal ellátott standon számos, a Petőfi Kulturális Ügynökség által fordított, illetve kiadott művet népszerűsítettek. A legtöbb látogató Márai Sándor művei iránt érdeklődött, de nagy lelkesedéssel válogattak a promóciós anyagok közül is.

Május 27-én, pénteken délelőtt 10 órától Pál Dániel Levente vezetésével zajlott le az a fordítói kerekasztal-beszélgetés, ami fordítók és kiadók részére nyújtott szakmai tájékoztatást az ügynökség kínálta pályázati és támogatási lehetőségekről. A magyar pavilonban 15 órától Kovács István A barátság anatómiája című, lengyel–magyar kapcsolatról szóló kétrészes könyvsorozatának első kötetét dedikálta. A nap programjainak sorát a The Continental Literary Magazine könyvbemutatója zárta, ahol Keresztes Balázs Bata-Bocian Alexandra tolmácsolásával folytatott tartalmas beszélgetést a lap két szerzőjével, a magyar regényíró Gurubi Ágnessel, illetve a lengyel kortárs költővel, Agnieszka Wolni-Hamkalóval. A bemutató során olyan témák kerültek terítékre, mint a kelet-európai kulturális örökség és a tengerentúlon való bemutatkozás nehézségei. A felek egyetértettek abban, hogy a magazin egy fontos platform a közép-európai irodalom számára, ahol sokat tanulhatunk egymásról és egymástól.

Szombaton, május 28-án szintén Keresztes Balázs moderálásával és Bata-Bocian Alexandra tolmácsolásával zajlott Szvoren Edina, elismert magyar novellista Nincs és ne is legyen című novelláskötetének bemutatása és dedikálása. A beszélgetés során bepillantást nyerhettünk a szerző műhelytitkaiba, valamint szóba került a novellaírás magyar és közép-európai hagyománya is.

A két kísérőprogramot a varsói Liszt Intézet közreműködésével az intézet épületében bonyolította le az ügynökség.

Borítókép: Fordítói kerekasztal-beszélgetés Pál Dániel Levente vezetésével (Fotó: PKÜ)