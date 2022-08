Zenét hallgatni mindig ünnep

Alapvetően a legnagyobb különbség, hogy ez a fesztivál nem egy helyszínen, hanem Zemplénben és Tokaj-hegyalján van, Szerencstől Filkeházáig terjed a fesztivál helyszíneinek sora, amelyek között csaknem hetven kilométer a távolság, sőt egy koncert erejéig még Kassa is bekapcsolódik a programba. – Mi a fesztivál szót az eredeti értelmében használjuk, vagyis ünnepként gondolunk a programokra. Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy aki a Zempléni Fesztiválra látogat, már évtizedek óta a történelmi emlékhelyek mellett, a lenyűgöző tájban is gyönyörködve, kirándulásokkal is tarkítva a programot csatlakozik egy-egy kulturális eseményhez. Mindezek mellett remek tokaji borokat is lehet kóstolni, mi pedig értékes zenével tesszük igazán ünnepivé a hangulatot – mondta lapunknak Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál igazgatója lapunknak. Hozzátette, nagy a változatosság a helyszínek méretét, befogadóképességét illetően is. Az egészen apró, huszonöt-harminc fős befogadóképességű helyszíntől a több ezer fős fesztiválkatlanig terjed a skála. – Ha a Zempléni Fesztivál zenei kínálatát nézzük, akkor évtizedek óta a komolyzene és a dzsessz klasszikusaiból válogatunk, de persze minden évben vannak kivételek. Idén például ilyen kivétel a Fool Moon, amely dzsessz is egy kicsit, de inkább popzenét játszanak, viszont nagyon színvonalasan dolgozzák fel azokat a dalokat, amelyeket előadnak – magyarázta a fesztiváligazgató.

– Fontos tehát a minőség, bár néha a Zempléni Fesztivált is érte kritika, hogy enged a populáris nyomásnak, ugyanis nálunk lehetett először egész estés filmzenekoncertet hallgatni. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy mi erre inkább büszkék vagyunk, mert ma már nincsen olyan zenekar, amelyik ne játszana filmzenéket, sőt mára a Bartók rádió is felvette a repertoárjába – emlékezett vissza a fesztiváligazgató, aki arról is szólt, hogy idén Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész ad koncertet egy exkluzív helyszínen, ahol a gasztronómia és a borkóstolás élvezeteinek is hódolhat a közönség, egy másik helyszínen pedig Rahmanyinov II. zongoraversenyét is játssza, ahol Hollerung Gábor magyarázza a Megérthető zene előadása keretében a művet a fiatalabb és a tudatosan zenét hallgató közönségnek.

– Az idén is szerepel a fesztivál programjában a Szent Efrém Férfikar, amely jubileumi koncertet ad; húsz évvel ezelőtt ugyanitt, Mikóházán énekeltek először – hangsúlyozta Turjányi Miklós. Szólt arról is, hogy a nyitónapon Mendelssohn Reformáció szimfóniáját és Kodály Psalmus Hungaricus című művét adja elő a Budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor vezényletével. A fesztiváligazgató a záróhangversenyt is kiemelte, amely a pandémia miatt csak most tud megvalósulni. Händel Alexander’s Feast című művét adja elő két osztrák együttes, a Barucco Originalklangorchester és a Chor Ad Libitum Heinz Ferlesch vezényletével. Mint mondta, Barcelona és Madrid hatalmas közönségsikere után a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 20-án Tokajban lép fel. Az együttes előadásában a koncert két emblematikus darabja, Grieg Holberg-szvitje és Csajkovszkij Vonósszerenádja hallható.– A Keller Quartett Haydn, Mozart és Dvorák műveit játssza Berecz Mihály közreműködésével. Keszei Bori, Fodor Beatrix és Megyesi Schwartz Lúcia Női sors Európában – asszonyok az Operában címmel énekelnek operaáriákat, míg a Benkó Dixieland Band világslágereket ad elő Náray Erikával és Szulák Andreával – emelte ki Turjányi Miklós.

– Az ország legjobb és legismertebb swing-jazz művészei pedig összeálltak, hogy feldolgozzák Fényes Szabolcs életművének legnagyobb slágereit a saját stílusaikban. A Swing à la Django zenekar felkérte Szőke Nikolettát és Szabó Ádámot erre az egyedülálló zenei vállalkozásra. Malek Andrea is énekel a fesztiválon, Hobo pedig Ady Endre: A föltámadás szomorúsága című estjével jelentkezik. A fiatalok közül a Tűzkő Salamon Quintet zenél a fesztiválon, aztán színház is lesz, a Redőny című színdarabot láthatja a közönség, aki pedig a képzőművészet iránt is érdeklődik, az vajdasági művészek alkotásait tekintheti meg a fesztivál ideje alatt – tette hozzá a fesztiváligazgató.

Borítókép: Turjányi Miklós (Fotó: Oszlányi Gyöngyvér)