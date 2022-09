Újra színpadon az Ossian

A kihagyás oka (persze hogy) a világjárvány, amely alatt nem tétlenkedett a csapat: két önálló nagylemezt vettek fel, a Csak a jót és A teljesség címűt. Mi több, Most mi jövünk! címmel feldolgozásalbummal szintén meglepték a közönséget és a szakmát tavaly. Ennek ellenére mégsem lemezbemutató bulira készül az együttes, árulta el Paksi Endre.

– Ennél összetettebb lesz a koncert anyaga – magyarázta a muzsikus.

Három év szünet után természetesen játszunk dalokat az új lemezekről, de bekerült a repertoárba rengeteg egyéb kihagyhatatlan szám is, a korai Acélszívtől kezdve egészen a mára már hétmillió feletti nézettségű Gyönyörű bolondig. Sőt a szeptember végén megjelenő szólólemezem címadóját, a Békesség sugárutat sem hagyjuk ki, amit egyébként az egész nyári turnén műsoron tartottunk. Tökéletes koncertprogram nem létezik, de nagyon remélem, hogy mindenki talál a mostaniban sok kedvencet.

A buliról az énekes elmondta: nem lesz előzenekar és nagyon pontosan kezdenek. Este fél nyolckor, amikortól felváltva hangzanak fel a régi, a nagyon régi, az új és a legújabb dalok.

Ha „újra dübörög a banda”, vajon miért készít szólólemezt? – merült fel bennem a kérdés. Válaszként Paksi Endre sietett leszögezni: ez a lemez semmilyen módon sem befolyásolja az Ossian működését.

– Lesznek továbbra is Ossian-lemezek és -turnék – ígérte, majd a szólóalbumra áttérve megjegyezte: mivel rengeteg zenei hatás érte életében, úgy döntött, készít egy kötetlen, szabad hangszerelésű anyagot.

Felbukkan egy csomó régi kedvencem. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy majd egy az egyben hallható ez vagy az, inkább csak érzés szinten vittem bele ezeket a dalokba

– avatott be. A Pink Floydtól a Status Quóig, a T-Rextől a Bachmann Turner ­Over­drive-ig, ami hatott rá, most végre kiírta magából. – De nyomokban felbukkan a 80-as évek rockja is, például a Foreigner vagy a Kansas feelingje. Igazi örömzene lesz – fűzte hozzá a zenész, aki a dalokat a karantén alatt komponálta. Miként illik, egyedül. – Az Ossianban is minden dalnak én vagyok a szerzője, néha egyedül, és van, hogy gitáros barátommal, Rubcsics Ricsivel közösen. Itt minden dalt én írtam, Ricsi, mint hangmérnök és gitáros, zseniális dolgokat tett hozzá az anyaghoz, maximálisan átérezve az elképzeléseimet. Én basszusgitároztam, billentyűztem és vokáloztam, hiszen egy szólóalbumnak ez (is) a lényege. Egyetlen számban kértem fel jó barátomat, Ádám Attilát, hogy a Napom, Holdam címűben zongorázzon – avatott be a részletekbe Paksi Endre.

Borítókép: Paksi Endre a színpadon (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)