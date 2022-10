Negyven éve együtt

A kiállítás megnyitóján Mascher Róbert, a FISE elnöke elmondta, hogy az egyesület negyven éve remekül működik, a tagok itthon és külföldön elismerést szerezve mutatják be munkáikat. Kiemelte továbbá azt is, hogy az egyesület titka abban rejlik, hogy a tagok között számos, a kortárs design élvonalába tartozó, nemzetközi szinten is kimagasló munkákkal rendelkező alkotó van, akik nemcsak a jelenlétükkel növelik a FISE presztízsét, hanem aktívan részt is vesznek annak működtetésében.