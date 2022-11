Balkáni ritmusok és hangszerek világa

A művelődési ház egy sorozatot indított, ahol a Várnegyed kiválóságait ismerhetik meg az itt élők és más vendégek, ennek részeként lép fel most a Söndörgő együttes. Útjukat a Vujicsics Együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti szeretet jelölte ki. Kirívó virtuozitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált a Söndörgő. A Márai Művelődési Ház sorozatának további alkalmain december 3-án Fúvósok - balkáni páratlan ritmusok, Macedón és bolgár népzene; január 7-én A népzenei feldolgozás, betekintés a Söndörgő műhelyébe; február 4-én Bartók és a balkán címmel hallhatják az együttes műsorát.

– A zenekar alapítója az unokatestvérem, Eredics Dávid, aki egy iskolai zenélés alkalmával találta ki ennek megalakítását – avatott be Eredics Áron. – Minket egész gyerekkorunkban a zene vett körül, édesapám, Eredics Kálmán a Vujicsics Együttesben zenél, a nagybátyám, Eredics Gábor a zenekar vezetője. Mivel mi gyakorlatilag a Vujicsics koncertjein nőttünk fel, Dávid rögtön ehhez a zenéhez nyúlt, amikor hirtelen elő kellett állni egy produkcióval. Ötévesen kezdtem tamburázni tanulni, így Dávid engem is megkért, hogy szálljak be a zenekarba. Ez 1995-ben történt, 11 éves voltam ekkor. Két testvérem, Salamon és Benjámin később csatlakozott hozzánk, így négy Eredics van a Söndörgőben. Azóta eltelt 27 év – árulta el a zenész.

Mint elmondta, ma már a saját hangjukon szólalnak meg, de ennek alapjai és legnagyobb inspirációja az a népzenei anyag, amin felnőttek: a magyarországi szerbek és horvátok népzenéje. Az együttesnek nyolc lemeze jelent meg idáig. A harmadik albumukat a Harmonia Mundi francia lemezkiadó jelentette meg, ami egy nagy mérföldkő a zenekar életében. Ekkortól kezdték hívni őket külföldi színpadokra is. Azóta szerte a világban jártak már és járnak a mai napig. A Söndörgő az alapvetően tamburára épülő hangszer-összeállításával a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni. A virtuozitás és friss előadásmód világszerte népszerűvé tette a formációjukat. Az autentikus mesterektől, mint Vujicsics, Ferus Mustafov való tanulás és a velük közös munka után az Amsterdam Klezmer Banddel is adtak ki közös lemezt. Ez már jelezte, hogy más irányok felé is nyitott a társaság. – A következő nagy dolog a zenekar életében a kilencedik albumunk megjelenése –mondta Eredics Áron.

– Ennek lesz egy világpremiere a Művészetek Palotájában december 17-én, ahol Chris Potter amerikai jazzszaxofonos művésszel lépünk fel. Ez lesz az első közös színpadi jelenésünk. A közös koncert egy nagyon izgalmas párosítás

– mondta. Ezen az estén a tavasszal rögzített lemezük zenei anyagát hallhatja a közönség, amelynek nagyobbik részén Chris Potterrel zenélnek. Mint mondta, a Söndörgőt régi ismeretség köti Potterhez, akivel már 2020-ban szerettek volna közös ötleteken alapuló felvételeket készíteni, ám ez a világjárvány miatt csak idén áprilisban vált valóra. Az új dalokat ezen a lemezbemutatón hallhatja először a közönség, élőben debütáltatják friss, a tőlük megszokott közegtől eltérő szerzeményeiket. Erről a koncertről korábban így nyilatkoztak: „Rájöttünk, hogy a finoman beépített inspirációk után itt nincs mit finomkodni, bele kell adni mindent ebbe a kollaborációba, amelyről az az alapélményünk, mintha mindig is együtt játszottunk volna Chrisszel.”

Borítókép: Söndörgő (Fotó: The Orbital Strangers)