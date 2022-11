Csillageső

A világszinten rangos étteremkalauz magyarországi minősítésének történelme során először kaptak vidéki éttermek Michelin-csillagot, ráadásul a tatai Platán Gourmet rögtön kettőt, míg az esztergomi 42 étterem egyet. A budapesti vendéglátóhelyek közül a tavalyi egy csillagát megduplázva hazánk másik két Michelin-csillaggal rendelkező étterme lett a Stand. Mellette megőrizte egy csillagát hat fővárosi étterem, a Babel, a Borkonyha Winekitchen, a Costes, az Essência és a Salt, míg a Rumour első alkalommal nyerte el az elismerést.

Így hazánk összesen kettő két Michelin-csillagos és hét egycsillagos étteremmel büszkélkedhet, amivel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot.



A Michelin Guide által szervezett eseményen Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing- és kommunikációs vezérigazgató-helyettese a köszöntőjében hangsúlyozta:

A rangos elismerés a csúcskategóriás konyhaművészet, a minőségi magyar konyha és vendéglátás, egyszóval a hazai gasztronómia tartós fejlődésének bizonyítéka és záloga is egyben. Jelentősége a hazai és nemzetközi turizmusban pedig közép-, valamint hosszú távon egyaránt megmutatkozik, hiszen erősíti hazánk országimázsát, növeli nemzetközi turisztikai ismertségünket, desztinációink népszerűségét.

A jól ismert csillagok mellett az éttermi kalauz két további kategóriában is értékelte a hazai étteremkínálatot. BIB Gourmand elismerést hat vidéki étterem nyert: az encsi Anyukám Mondta, a balatonszőlősi Casa Christa, a balatonszemesi Kistücsök, az egri Macok és két balatonfüredi konyha, a Mór24 és a Sparhelt. Ezzel a díjjal a mérsékeltebb ár mellett is magas minőségű ételt kínáló vendéglátóhelyeket, jellemzően a kiváló bisztrókat és családias vendéglőket tünteti ki a Michelin Guide.

A kalauzba bekerülő további ajánlott éttermeket pedig ún. Tányérral jelzik a kiadványban; idén országszerte 47 étterem ért el ilyen minősítést, közülük 14 található a fővárosban. Ezek a balatonfüredi Zelna Borbár és Vinotéka, a budaörsi Rutin, a csopaki Víg Molnár Csárda, a debreceni IKON, az etyeki Rókusfalvy Fogadó, a fonyódi A Konyhám Stúdió 365, a győri LAMAREDA, a hosszúhetényi Almalomb és Hosszú Tányér, a kapolcsi 84 Bisztró, a kiskunhalasi Rézmozsár, a kéthelyi Lokal47, a köveskáli Kővirág, a miskolc Avalon, a Végállomás Bistro&Wine, és a Zip’s, a móri Öreg Prés, az őriszentpéteri Pajta, a pécsi, Morzsa, a poroszlói Graefl Major Kétútköz,a somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok, a szigligeti Villa Kabala,a szegedi Alabárdos, az ugyancsak szegedi Alkimista Kulináris Műhely, a székesfehérvári 67 Sigma, a tatai Platán Bisztró, a tihany Füge és a Tihanyi Vinarius, a tiszalöki Horgonyzó Kisvendéglő,a turai, Clarisse, a zánkai Neked Főztem, a zebegényi Natura Hill és a villányi Sauska 48.

Budapestről pedig az Umo, a Textúra, a Stand25 Bisztró, a St. Andrea, a Spago by Wolfgang Puck, a Pasztell, az Onyx Műhely, a Nobu Budapest, a Mák, a Laurel, a Hoppá! Bistro, az Arany Kaviár, a Costes Downtown és a FELIX Kitchen & Bar.

A fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket elismerő zöld csillagot idén négy étterem – a budapesti Onyx Műhely és a Salt, a hosszúhetényi Almalomb, valamint a poroszlói Graefl Major Kétútköz − is kiérdemelte.

A Michelin Guide magyarországi ajánlójában így összesen 62 vendéglátóhely szerepel, ez pedig jelentős hatással lehet hazánk turizmusára is, hiszen segítségével a látogatók országszerte megtalálhatják a magas minőséget nyújtó éttermeket.

Gwendall Poullenec, a gasztrokalauz nemzetközi igazgatója a díjátadón online köszöntötte a hazai gasztrovilágot. Beszédében kiemelte:

Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az első Michelin Guide Hungary kiadványt, amely rávilágít arra, hogy a tehetség az ország minden részén megtalálható. Felügyelőinket lenyűgözte ez a kulináris célpont, és Budapest mellett a további 34 magyar városban és faluban bemutatott 62 étterem bőven ad okot az ünneplésre. A felügyelőink egy autentikus, tradíciókkal teli kulináris tájképpel találkoztak, amelyet olyan tehetséges és kreatív szakemberek vezetnek, akik büszkék kultúrájukra, és akik a nagy múltú recepteket folyamatosan újragondolják, hogy lenyűgözzék a világ minden részéről ideérkező utazókat és gurmékat. Mind a 62 étterem csapata büszke lehet arra, hogy bekerültek a Michelin Guide válogatásába.

Borítókép: Az elismerést kapott éttermek képviselői (Forrás: Michelin Guide).