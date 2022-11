Dühödt támadás a Nyugat ellen

Az első múzeumi demonstráción, június 29-én a Just Stop Oil (JSO) szervezet (Egyesült Királyság) tagjai McCulloch A szívem a Felföldön című festményéhez ragasztották a kezüket a Kelvingrove Művészeti Galériában (Glasgow, Egyesült Királyság). McCulloch 1860-ban festette ezt a képet. Az aktivisták azzal indokolták választásukat, hogy ekkoriban szorították ki a földjeikről a kis léptékben gazdálkodó parasztokat, akik csak összefogással tudtak jogaiknak érvényt szerezni. Ezt számos hasonló JSO-akció követte: Vincent van Gogh Virágzó barackfák című festménye ellen a londoni Courtauld Intézetben június 30-án, Turner Tomson’s Aeolian Harp című alkotása ellen a manchesteri Művészeti Galériában július 1-én. Az indok ez volt: „London azon területei, melyeket Turner a festményén ábrázolt, rendszeresen víz alá kerülhetnek már 2030-ra” – nyilatkozta a JSO. John Constable Szénásszekér című festményét július 4-én Londonban, a Nemzeti Galériában a JSO tagjai letakarták egy olyan másolattal, mely kiszáradt fákat, repülőgépeket és pusztuló várost ábrázolt. A kép apró sérülést szenvedett, melyet kijavítottak. Az egyik aktivista nyilatkozata szerint nem tisztességes, hogy azt várjuk el a gyerekektől, hogy tiszteljék a kultúrát, amikor a kormányuk épp lerombolja a jövőjüket az új olaj- és gázprojektekkel.

A hatodik hasonló akcióval az Ultima Generazione (Utolsó generáció) nevű olaszországi csoport lépett színre. Három olasz klímaaktivista Sandro Botticelli Tavasz című képének üvegéhez ragasztotta a kezét a firenzei Uffizi képtárban, transzparensükön az „Utolsó Generáció, nem kérünk a gázból, nem kérünk a szénből” felirattal. Kifejezték konkrét követelésüket is: „Azonnal állítsák le a használaton kívüli szénerőművek újranyitását, és szüntessék be a földgázbányászathoz szükséges új fúrásokat, növeljék a napenergiát és a szélenergiát” – adta hírül az Artribune folyóirat. Az Ultima Generazione csoportnak az akciót követő Instagram-posztjában ez szerepel: „Gazdasági és társadalmi összeomlás felé tartunk. Most kell cselekednünk, mégpedig együtt. Vajon mennyi műalkotás születhet, ha elpusztul a jövő?”

További Ultima Generazione-akciók Boccioni A folytonosság egyedi formái az űrben (Milánó, július 30.) című műve és a Laokoón-csoport (Vatikáni Múzeum, augusztus 24.) ellen irányultak. Augusztus 21-én Ultima Generazione-aktivisták a padovai Scrovegni-kápolna korlátjához bilincselték magukat.

A következő akciókat újabb csoportok vitték véghez hasonló módon Németországban és Ausztráliában. Német aktivisták, akik a Letzte Generation nevű csoporthoz tartoztak, átugrottak Raffaello Sixtusi Madonnáját védő korláton Drezdában augusztus 22-én, és a képkerethez ragasztották magukat. Bár az Utolsó Generáció név azonos, a két csoport között, úgy tűnt, nincs kapcsolat. Ausztráliában, a victoriai nemzeti galériában az Extinction Rebellion csoport két tagja Picasso Mészárlás Koreában című képéhez ragasztotta a kezét október elején. Traszparensükön a felirat: „Klímakáosz = háború + éhínség”.

A legerőteljesebb a Just Stop Oil október 14-i akciója volt: a londoni Nemzeti Galériában Vincent van Gogh Az Arles-i napraforgók című képét paradicsomlevessel öntötték le, és két aktivista a padlóhoz ragasztotta magát.

Az Observer című lap értesülése szerint az akciók jogi költségeit egy kaliforniai szervezet, a Climate Emergency Fund állta, melyet 2019-ben három milliomos alapított klímaaktivisták támogatására. A Climate Emergency Fundtól a Just Stop Oil 920 ezer dollárt, az Ultima Generazione nyolcvanezer dollárt kapott. Az egyik alapító Trevor Neilson üzletember, aki a WasteFuel nevű, megújuló üzemanyagok gyártásával foglalkozó cég társalapítója. Az alapítvány másik két létrehozója Rory Kennedy, Robert Kennedy szenátor lánya és Aileen Getty, Jean Paul Getty olajmágnás unokája.

A Climate Emergency Fund ügyvezető igazgatója, Margaret Klein Salamon hangsúlyozta, hogy a támogatást a két szervezet a jogi következmények intézésére kapta, nem magukért a civil megmozdulásokért. Chloe Bertini, a július 30-i milánói akció résztvevője, az Ultima Generazione tagja azonban azt nyilatkozta, hogy a Climate Emergency Fund széleskörűen támogatja őket, és közvetlenül segíti őket abban, amit tesznek. A Just Stop Oil weboldalán pedig az olvasható, hogy a Climate Emergency Fundtól érkezik a legtöbb támogatás toborzásra, kapacitásnövelésre és képzésre. Az Ultima Generazione weboldalán szintén az olvasható, hogy hasonlóan közvetlen célokra érkezik a támogatás a Climate Emergency Fundtól.

Bár a Just Stop Oil csoport csak február 14-én alakult, a fenti akcióknak számos előzménye volt Londonban és szerte a szigetországban. Márciusban a BAFTA díjátadóját zavarták meg, továbbá három focimeccset. Április 1-től tíz olajüzemnél emeltek blokádot. Április 14-én feltartóztattak egy olajszállítót a londoni M4 autópályán. Április 15-én további három olajüzemnél zárták el az utat. Április 28-án az M25-ös autópályán két benzinkutat barikádoztak el transzparensekkel. Július 3-án a Grand Prix brit futamát zavarták meg. Augusztus 22-én London központjában hét benzinkutat zártak le és rongáltak meg. Októberben egy hónapos tiltakozássorozatba kezdtek, londoni utakat és hidakat zártak le.

Legutóbb 20-án JSO-aktivisták a londoni Harrods luxusáruház kirakatát narancsszínű festékkel fújták be. A húsz tüntető közül sokan az úthoz is ragasztották magukat. 30-án a JSO újabb útlezárásakor a feltartóztatott autósok próbálták eltávolítani az aktivistákat. A londoni rendőrség arra szólította fel a lakosságot, hogy ne avatkozzanak be, hiszen „a rendőrségnek tiszta törvényi keretben kell dolgoznia, és bizonyítékot biztosítania arról, hogy az útlezárás megtörtént” – idézi a BBC cikke.

Október 27-én a JSO aktivistái Vermeer Lány fülbevalóval című képét célozták meg a hágai Mauritshuis Múzeumban. Az egyikük a kezét, a másikuk a homlokát ragasztotta a képhez, míg harmadik társa paradicsomlevessel öntötte le őt. Az akciót a múzeum látogatói bekiabálásokkal kísérték: „Szégyelljék magukat!”, „Obszcén”, „Hülyék”, „Takarodjanak innen” – adta hírül a Guardian.

Rishi Sunak, az Egyesült Királyság miniszterelnöke úgy döntött, hogy visszaállítja a palagáz kitermelésére vonatkozó nemzeti moratóriumot, amelyet elődje, Liz Truss korábban visszavont, adta hírül október 26-án a Sky News. Nem tudni, ez mennyire az akciók hatása, hiszen a gáz mennyisége és kitermelhetősége is kétséges. Ugyancsak szakértők beszéltek arról, hogy nem tartják célravezetőnek a JSO módszereit. Az energiahordozók problémája már köztudott a lakosság körében, figyelemfelkeltésre nincs szükség. Az akciók az emberekből ellenérzést váltanak ki, a kormányokkal tárgyaló környezetvédelmi szervezetek dolgát is megnehezíthetik.