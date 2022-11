Dzsesszimprovizáció népdalokra

A Los Angeles-i Zipper Hall, a New York-i Carnegie Hall és Washingtonban a Kennedy Center közönségének szóló műsort a Kárpát-medence zenéjét előtérbe helyezve tervezték meg. Polgár Éva és Borbély László Bartók-, Kodály- és Liszt-műveket szólaltat meg, majd Varga Gábor improvizál a billentyűknél mintegy 45 percben.

A Carpathian Impressions című műsoruk a klasszikus és a dzsessz-zongoramuzsika ötvözete, a Kárpát-medence ezeréves zenei örökségére épül. A program bemutatja ennek az ősi kulturális kincsnek a sokszínű, szívszorító, békés és virtuóz természetét. Ismerős Liszt-, Bartók- és Kodály-dallamok, valamint a közép-európai hagyományok ihlette improvizációk szárnyain kalauzolják közönségüket a zenei utazáson.

A zongorista elárulta, hogy a műsorban elhangzó klasszikus művek hangulatához alkalmazkodva többek között az Erdő mellett estvéledtem, a Tavaszi szél, a Kis kece lányom című magyar népdalok témáira építi majd improvizációit, felhasználva csodálatos dallam- és harmóniavilágukat. Az amerikai turné megszervezéséről is beszélgettünk Varga Gáborral.

Polgár Éva és Borbély László ugyanannál a kiadónál rögzített lemezt, ahol én is készítem az albumaimat

– kezdte ismertetését a zongorista.

– Közös barátunk, Hunka Róbert, a kiadó tulajdonosa vetette fel az ötletet, miszerint unikális tartalmat jelentene egy csak a Kárpát-medencére jellemző zenei világ bemutatása, klasszikus oldalról Kodály, Bartók és Liszt megszólaltatásával, improvizatív értelemben pedig a Kárpát-medencei népdalok elővezetése után egy kortárs improvizáció megszületése a színpadon. Így kezdődött. A teljes turné megszervezésének oroszlánrészét Évi vállalta magára, hiszen ő az év nagy részében Los Angelesben tanít az egyetemen, nyáron van itthon. Ő 2012-ben megnyerte az amerikai Liszt Zongoraversenyt, így a személye egyben garancia minden komolyabb koncertterem programjában, ez meg is könnyítette a szervezést. Borbély László klasszikus zongorista, a Zeneakadé­mián tanít, számtalan díj birtokosa. Minden helyszínen két zongora lesz, ami már önmagában is különleges. A koncertek első felében Évi és László a klasszikus repertoárt mutatja be, a szünet után én indítok egy hosszabb lélegzetű improvizációval, hogy aztán a koncertet hárman fejezzük be, igazi különlegességként, amely során Bartók két zongorára írt darabját adjuk elő, autentikus és improvizatív értelmezésben egyaránt – sorolta Varga Gábor.

Majd beszélt arról, hogy nehéz küldetést vállalnak magukra. Elmondta, hogy annyira híres a Carnegie Hall a nemzetközi színtéren, hogy aki ott fellép, az túlmutat önmagán, és többféle üzenetet is hordoz, például a nemzetiségét.

Így mi azt választottuk, hogy a Kárpát-medencét képviseljük, hiszen Bartók és Kodály nemcsak Magyarországról gyűjtött népdalt, hanem az egész Kárpát-medencében, sőt Törökországig elmentek

– mondta.

Egy sereg felvidéki, erdélyi népdal is bekerült a repertoáromba. Az volt az alapkoncepció, hogy az improvizatív zongorázás mindig dzsessz-sztenderdek vagy ismertebb örökzöldek alapján történik. Akkor miért ne lehetne azokat kicserélni magyar népdalokra? Hiszen a magyar népdalkultúra hihetetlen gyönyörű dallamívekből és érzelmekből áll. Így állt össze a koncepció, és ezért adtuk azt a nevet, hogy Carpathian Impressions. Ez egy olyan atomizált zenei kultúra a világban, ami sehol máshol nincs jelen, és így, ebben a formában, két zongorán még sehol sem adták elő. A klasszikus zongoristáknál is sztárok vannak, akik a nevüket viszik előre. A repertoár adekvát, amit játszanak, az arany. Mi úgy gondoltuk, megfordítjuk ezt a történetet, és úgy fogjuk a Kárpát-medencei zenei kultúrát elszórni a világban, ahol csak tudjuk, hogy a tartalmát hozzuk előtérbe. Ezt a műsort szeretnénk majd Magyarországon is bemutatni, de Európában és a Távol-Keleten is, hogy a magyar kultúrát ne csak a felszínes sztereotípiákkal hozzák össze. Akinek az Este a székelyeknél első két akkordjától nem ugrik össze a gyomra, annak nincs füle. Mindegy, hogy ismeri-e a dalt vagy sem. Ezek olyan abszolút értékek, amelyeket csokorba szedve fogunk bemutatni az Egyesült Államok koncerttermeiben – foglalta össze a zenész.

Borítókép: A dzsesszimprovizációk triója (Fotó: Sidelight Photo Studio)