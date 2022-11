Vasárnap lesz a 7. Európai Art Mozi nap

A programban idén is szerepel egy felújított filmklasszikus: David Lynch nyolc Oscar-díjra jelölt, megrázó filmdrámája Sir Anthony Hopkins és John Hurt főszereplésével: a tragikus igaz történet alapján készült Az elefántember, amelyet a bemutató 40. évfordulója alkalmából teljeskörűen restauráltak.

A vetítéssorozat a korábbi évekhez hasonlóan elhozza az A listás nemzetközi filmfesztiválok díjnyertes filmkülönlegességeit is. Látható lesz a Berlinben a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat nyert, egy kis katalán faluban játszódó érzékeny családi dráma, az Alcarrás; a Cannes-ban a zsűri díját elnyert, két fiatal férfi évtizedes barátságát nyomon követő Nyolc hegy, Felix van Groeningen (Alabama és Monroe, Csodálatos fiú) új filmje, Karlovy Vary fődíjasa; a Szerbiába visszatoloncolt ghánai menekült pár kálváriáját bemutató Mennem kell, a Velencében és a miskolci Cinefesten a zsűri különdíjával elismert, meditatív hangulatú olasz filmdráma, A barlang, amely egy 700 méter mélységig nyúló ismeretlen barlangrendszer feltárásáról szól. A skandináv filmek rajongói sem maradnak film nélkül, bekerült a programba a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában debütált Isten földje egy dán misszionárius történetéről, aki a XIX. században Izlandra utazik, ám a zord vidék nemcsak terveit, de világképét és hitét is próbára teszi. A fiatal generációnak szóló programként ezúttal egy német családi kalandfilm kapott helyett a programban: A kis Winnetou, amelyben Karl May indián hősének gyerekkorát ismerhetjük meg.

Idén különösen erős a hazai felhozatal a filmkínálatban.

Premier előtt látható az ikerpárt alakító Stork Natasa New Yorkban díjat nyert kettős főszereplésével a Veszélyes lehet a fagyi Szilágyi Fanni romantikus dráma-vígjátéka; Kárpáti György Mór gyászfeldolgozást középpontba állító, egy gimnáziumi drámatáborban játszódó filmje, a Jövő nyár és Petrovics Eszter Kodály-filmtrilógiájának második része, A mi Kodályunk 2. – Psalmus Hungaricus című zenés dokumentumfilm. Az új magyar alkotások mellett egy tavalyi sikerfilm előtt is tisztelegnek a szervezők: az Európai Art Mozi nap keretében adják át az Art-Mozi Egyesület filmdíját, amelyet idén Kis Hajni Külön falka című alkotása nyerte.



A 7. Európai Art Mozi nap részletes magyarországi programja és az egyes filmek vetítési időpontjai ITT érhető el.



Borítókép: Jelenetkép az Isten földje című filmből (Fotó: Európai Art Mozi nap)