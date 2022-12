Régimódi történet a századelőről

A darabban is a női szerepekre esik a hangsúly. Molnár Zsuzsanna kitűnő alakításában ismerjük meg a Jablonczay-házat emberfeletti erővel összetartó, s közben elembertelenedő Rickl Máriát. Tökéletesen mutatja be alakját: okos, hideg, zsugori, kíméletlenségében mindent elpusztít maga körül. Hihetetlen keménység sugárzik belőle, amit még meggyőzőbbé tesz néhány ellágyuló pillanata. Hasonló alkat Gacsáry Emma nagyanyja, akit Fehér Anna alakít. Kónya Merlin Renáta játssza Jablonczay Lenkét és édesanyját is. A kettős szerepben feledhetetlent alkot. A szépséget éppoly könnyed belső sugárzással hiteti el, mint a rendkívüli tehetséget. Fontos szerepe van a darabban Gizellának, Mária „csúnya lányának”, akinek szerepében Kovalik Ágnest láthatjuk. Igazi tragikomikus alakítás az övé. A magyar dzsentrit a két Jablonczay testesíti meg, Nemcsák Károly és Fekete Gábor alakításában. Hargitai Iván rendezése, a színészek játéka, a díszlet és a jelmezek összhatása, a zenészek és a táncosok előadása megérinti a nézőt, a ma is lüktető történet a szívünkig hatol.