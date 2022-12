A szeretet a jégvilágot is felolvasztja

Szinte a hideget is érezzük Hólandia jégbe fagyott birodalmában, ahol a történet játszódik. Egy kis Manó segítségével tudjuk meg, hogy itt nincs helye az érzelmeknek. Tilos a jókedv, a nevetés, és a bánatot is jobb leplezni, mert a jégkirálynő, Kristály elvesztette hitét az érzelmekben, a világot jégbe fagyasztotta. Birodalmának lakóitól elvárja a szív mélyéig hatoló fagyos fegyelmet. Időről időre azonban repedések keletkeznek a jégtáblákon a tiltott szerelem és a szeretet tüzétől. A varázslatos történet a cirkusz és a tánc eszközeit bevonva idézi meg a klasszikus mesék világát.

A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott, Kristály című produkciót először 2018-ban láthatta a közönség a Müpa mellett felállított cirkuszi sátorban. Ott is egészen közelről csodálhatták meg a fejük felett elsuhanó artisták lélegzetelállító mutatványait a nézők. A Millenáris Üvegcsarnokában a lényegesen nagyobb előadótérben azok számára is új élmény lesz az előadás, akik az elmúlt években már látták a produkciót.

A Kristály bemutatásakor világszinten is az első immerzív újcirkuszi produkciónak számított, ami bepillantást nyújt a jövő színházába, ahol nincsenek székek és hagyományos nézőtér, hanem a néző is részese az előadásnak

– mondta Vági Bence. A Recirquel művészeti vezetője hozzátette, hogy ez az előadó-művészeti megközelítés az Egyesült Államokban és Angliában már komoly trend, és itthon is egyre nagyobb a kereslet ezekre a produkciókra. Magáért beszél, hogy idén a Recirquel másik immerzív produkciója, az Ima több mint száz alkalommal ment telt házzal, míg a Kristályra néhány nap alatt elkelt a jegyek túlnyomó többsége.

Úgy érzem magam, mintha Kristály palotájának az előcsarnokában lennék

– mondta lapunknak Vági Bence az előadás terét szemlélve. –

Ezek a hatalmas oszlopok még színben is passzolnak a palota világához. A csarnok magassága sokat ad az élményhez. A sátorban szűkebb volt a tér, amitől intimebb volt az előadás, itt viszont jobban ki tudnak teljesedni a jelenetek. Továbbra is ilyen előadásokban gondolkodunk, ahol közel kerülnek a nézők és a szereplők egymáshoz

– mondta a művészeti vezető.