Népdalok modern köntösben

Vizuálisan és a hangzás miatt is élmény Kovács Nóri Csitári hegyek című videó­klipje, aki a klip születésének körülményeiről mesélt.

– 2019-ben jelent meg az albumom Szabadon címmel, amelyen közismert magyar népdalokat dolgoztam fel – kezdte az ismertetést Kovács Nóri.

Ezen a lemezen volt például az A csitári hegyek alatt, a Tavaszi szél és a Hull a szilva a fáról. Az volt a célom, hogy a dalokat visszahozzam a köztudatba, hogy ismét közösen tudjuk énekelni őket, szabadon. Feldolgozásomban olyan populáris köntösbe bújtatom ezeket a dallamokat, hogy a mai, fiatalabb korosztálynak is könnyen befogadhatók legyenek, szívesen énekeljék, ugyanakkor szüleik, nagyszüleik is ráhangolódjanak a lemezre, a koncertre. Volt egy közvélemény-kutatásom gyermekek és felnőttek körében, hogy nekik melyek a kedvenc népdalaik. Ebben a felmérésben elöl végzett az A csitári hegyek alatt című népdal. Nekem is ez az egyik kedvenc dalom, és szerettem volna vizuálisan is megjeleníteni. Arra gondoltam, hogy készüljön ebből egy videóklip, de tegyük kicsit maivá

– mondta az énekesnő. Majd elárulta, hogy arra gondolt, egy társművészt fog behívni ebbe a produkcióba, aki nem énekkel és nem népies ruhába öltözve lesz a partnere. – Valami teljesen más, fiatalos, új dologra gondoltam – sorolta.

Baranya Dávid táncművészt kértem fel, hogy működjön közre ebben a produkcióban. Én az ének, a zene nyelvén fogalmazom meg, amiről ez a dal szól, ő pedig a tánc nyelvén. Ez a két művészeti ág szerintem gyönyö­rűen össze tud fonódni a klipben, és az üzenet elér a nézőkhöz, mert vizuá­lisan mondjuk el, amiről a dal szól. Kovács Nóri beavatott a klip születésébe is. Elmondta, hogy nem volt egyszerű a megszerkesztése sem, mert egy téli és egy tavaszi idősíkon játszódik. A természetet meg kellett várni. Mint mondta, tavaly februárban találtak havat a Mátrában, ott készült a klip első része. A tavaszi jelenetet pedig áprilisban Kamaraerdőn vették fel, a köztes jeleneteket pedig egy stúdióban.

– Nagy türelemmel kellett lennem, míg végre készen lett és ki is adhattuk. Ugyanis meg kellett várnunk a következő telet, mert a mondanivaló ekkor érvényesült igazán. Amikor a klippel megkerestem Baranya Dávidot, úgy képzeltem el, hogy én énekelek, ő pedig a táncmozdulatokkal követi a szerelmemet, akitől éppen elválok. Ő viszont úgy gondolta, hogy nekem is táncolnom kell. Végül meggyőzött. Hosszú próbák következtek, mire összeért ez a koreográfia.

Az énekesnő elmondta, hogy más népdalból is tervez videóklipet készíteni. Sokszor tapasztalja, hogy a fiatalok nem értik a népdalok szövegét.

Az archaikus nyelvezetet nem feltétlenül tudják értelmezni, de ha adnak egy kis vizuális segítséget, akkor könnyebb a megértés. Mint mondta, sok visszajelzést kap, hogy a klipen keresztül tudatosult a hallgatókban, miről is szól valójában a népdal. Beszélgetésünk alatt szóba került a Boldogasszony köpenyén című lemez bemutató koncertje is, amelyet nagy sikerrel mutattak be novemberben. Elmondta, hogy zenésztársaival együtt arra az elhatározásra jutottak, hogy ezt folytatni kell. Szeretnék nagyobb városokban, esetleg a diaszpóra területén is bemutatni a koncertet.

A fellépések során is feltűnnek az énekesnő fellépő ruháihoz illő ékszerek, kiegészítők.

Kovács Nóri 2013-ban kezdte saját magának tervezni a kiegészítőket. Ez lassan kiszélesedett, mert másoknak is tetszett, és kérték, hogy nekik is készítsen. Így született meg a Kelengye márka, ami, mint mondta, sokáig csak hobbi maradt.



– Aztán jött a pandémia, amikor nem voltak fellépések, időm is több lett, és szerettem volna alkotni. Akkor kezdtem a kézműves alkotás felé fordulni. Az ékszerkészítés került előtérbe, mégpedig a sujtászsinórral készült ékszerek. Nem volt lehetőségem személyesen tanulni a pandémia kellős közepén, így az interneten, videó­kon keresztül sajátítottam el ezt a technikát. Saját magam készítek egy medált, amibe népi motívumokat festek, karcolok. Ezek a népi motívumok azok, ami miatt egyediek a sujtászsinóros ékszereim. Most egy nagyon izgalmas, új közös projektbe kezdtem Hegedűs Eszter muzeológussal, aki a Hungarikum-díjas Beregi keresztszemes hímzést gyűjti, oktatja és alkotja a Bereg Múzeum munkatársaként. Együtt gondoltuk végig, mi lenne, ha keresztszemes eredeti hímzésmintákat tennénk Kelengye fülbevalókra. Kicsit féltem, hogy fog viselkedni a vászon, hiszen az egy igen speciá­lis, kicsit vastag anyag, de szépen simult a különböző formájú kabosonjaimra. Elkészült az első két próbadarab, és láttam, hogy ez működik. Csak a képzelet szabhat határt a további alkotásoknak. Egy kiállítást is szeretnénk majd létrehozni ebből az ékszerkollekcióból, aminek már neve is van: Beregi kelengye – osztotta meg terveiket Kovács Nóri.

Kelengye ékszerek (Fotó: Nagy Ernő)

Borítókép: Kovács Nóri a Csitári hegyek videóklipben (Fotó: Nagy Ernő)