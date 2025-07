Hunyadi belovagol a mozikba

A Cinema Citykben országszerte a Hunyadi 10., záróepizódját láthatják az érdeklődők egy egyszeri vetítés alkalmával július 22-én. Így napra pontosan 569 évvel a nándorfehérvári diadal után nézhetik meg a csatát bemutató látványos, grandiózus finálét a mozilátogatók. Az Uránia Nemzeti Filmszínház július 21–25. között tűzi műsorára a teljes sorozat rendezői változatát, a Corvin mozi pedig július 23–27. között tart Hunyadi-maratont. Mindkét budapesti moziban naponta két részt lehet megnézni a sorozatból.

A Hunyadi mindegyik epizódját megtekinthetjük moziban Fotó: NFI

Hunyadi az egész világot meghódítja

A grandiózus Hunyadi a márciusi tévépremiert követően itthon televíziós nézettségi rekordokat döntött, majd világhódító útra indult. Nagy sikerrel mutatták be Ausztriában, Szlovéniában és Németországban, az olaszországi premieren Riminiben pedig a napokban jelentették be, hogy a Rai Uno 2026-ban vetíti. A tervek szerint Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Törökországban és Izraelben is hamarosan bemutatják a sorozatot.

A Bán Mór népszerű regénysorozatán alapuló, a Nemzeti Filmintézet támogatásával nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi új szintre emelte a magyarországi sorozatgyártást. A nagy ívű, tízrészes széria több mint 600 színész és kaszkadőr közreműködésével készült. A főszereplők a hitelesség kedvéért 9 nyelven, köztük magyarul, németül, törökül, olaszul, csehül, románul és szerbül keltik életre a középkori Európa kulcsfontosságú szereplőit.

Borítókép: Hunyadi (Forrás: TV2)