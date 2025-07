Még csak július van, de már tudjuk, melyik lesz a legsúlyosabb este jövőre

Sikeres európai fesztiválkörúton van túl a Lorna Shore zenekar: miután az amerikai banda fellépett a Hellfesten, a Rock am Ringen és a Rock im Parkon, most egy önálló európai turné hírével rukkoltak elő. Egyre nagyobb helyszíneken térnek vissza a kontinens és az Egyesült Királyság városaiba, ami köszönhető az illusztris kíséretnek is: ezúttal a Whitechapel, a Shadow of Intent és a Humanity’s Last Breath tart velük.

A Lorna Shore a finn Tuska Open Air Metal Festivalon (Forrás: Facebook)

Deathcore-ral ért el mainstream sikereket a Lorna Shore

A Lorna Shore töretlen lendülettel halad előre idén is: szeptemberben a Century Mediánál jelenik meg új albumuk, az I Feel The Everblack Festering Within Me, ami terveik szerint egy újabb mérföldkő lesz a modern extrém metal határainak tágításában. Legutóbbi fellépéseiken már tízezres tömegeket mozgattak meg, így joggal hívhatjuk őket a műfaj egyik legfontosabb és legambiciózusabb zenekarának. Ezt a menetelést fokozhatja tovább a jövő évre bejelentett turné.

A 2009-ben indult Lorna Shore minden tekintetben egy huszonegyedik századi zenekar: több százmilliós streaminglejátszás, sikeres turnék és egyre bővülő, elkötelezett rajongótábor jellemzi őket. A New Jersey-ből indult zenekar minden egyes új megjelenéssel újradefiniálta az extrém metal műfaj határait, és a 2022-es Pain Remains-t követő, most ősszel érkező nagylemezzel is ez a tervük.

A velük tartó, 2006-ban Knoxville-ben alakult Whitechapel zenekar magja 2007 óta változatlan, kivéve a dobos Brandon Zackey-t, aki 2022-ben csatlakozott. A Hymns In Dissonance című legújabb albumuk 2024 tavaszán jelent meg a Metal Blade Records gondozásában, és rögtön a Billboard több toplistájára is felkerült. A srácok zenéje a deathcore műfaj sötétebb, brutálisabb ágát képviseli, amelyben a technikás riffek, súlyos breakdownok és intenzív hörgések dominálnak.

A szintén turnérésztvevő Shadow of Intentet 2014-ben indította Ben Duerr és Chris Wiseman Connecticut-ban. Négy saját kiadású albummal váltak a modern metál egyik innovatív képviselőjévé, zenéjük a deathcore-t, black metalt és szimfonikus, progresszív elemeket ötvözi.

Az estét a svéd Humanity’s Last Breath nyitja, amelyet Buster Odelholm (Vildhjarta, Thrown) és Filip Danielsson alakított. A zenekar a deathcore, a djent, a doom metal és a blackened death metal elemeit ötvözi, és különösen a poliritmikus megoldásaik miatt gyakran hasonlítják őket a Meshuggah-hoz is.

Borítókép: Lorna Shore (Forrás: Facebook)