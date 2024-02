Elképesztő rockfesztiválok váltják egymást júniusban Európában.

Rock Am Ring – június 7–9.

Összeállításunk legpopulárisabb fesztiválja, a német Rock Am Ring mindig is nagy figyelmet fordított a germán előadókra, idén sincs ez másként. A nagyszínpadot olyan együttesek uralják, mint a Die Arzte, a Kraftklub, az Electric Callboy vagy a Broilers, de a nemzetközi nevekről sem feledkeztek meg: a kortárs metál egyik legnagyobb sztárja, az Avenged Sevenfold, a villámgyorsan hihetetlenül nagy rajongótábort szerzett Maneskin, a Green Day, valamint a Németországban elképesztően népszerű punk-rock csapat, a kanadai Billy Talent is a fő fellépők között szerepel. És nem lesz hiány sem metalcore-ból (Parkway Drive, Beartooth, Bad Omens), sem régi vágású metalból (Kreator, Machine Head), illetve az európai füllel rendkívül furcsa, de valami oknál fogva tömegek által kedvelt japán Babymetal is színpadra lép.

Nova Rock – június 13–16.

A magyar határtól alig néhány kilométerre elhelyezkedő osztrák Nova Rock fesztivál ezúttal is igencsak változatos programot állított össze: a fő fellépők között olyan sztárbandákat találunk, mint a Green Day, az Avenged Sevenfold, a Maneskin, valamint a metalcore talán legsikeresebb együttese, a Bring Me The Horizon. Az említettek mellett is káprázatos a névsor: a kétezres évek elején pop-punkon felnőtt generáció a mennyországban érezheti majd magát, hiszen Avril Lavigne, a Sum 41 és a Billy Talent váltja majd egymást a színpadon, de a súlyosabb akkordok szerelmesei is megtalálják a számításaikat mások mellett a Parkway Drive-nak, a Machine Headnek vagy a Bad Omensnek köszönhetően.

Számunkra azonban a legnagyobb büszkeség, hogy a fesztivál történetében első alkalommal magyar előadó is fellép Azahriah személyében.

Download Festival – június 14–16.

Anglia legnagyobb metálzenei fesztiválja idén érdekeset húzott, legalábbis talán még sosem uralták a nagyszínpadot ennyire populáris nevek: az egyik fő fellépő a pop-punk világában is inkább a pophoz közelítő amerikai Fall Out Boy, de olyan alternatív együttesek is érkeznek a Donington Parkba, mint a Queens Of The Stone Age, a Royal Blood, nem beszélve arról, hogy az ezredforduló elején az elsősorban tinilányok körében népszerű angol Busted is a kiemelt nevek között szerepel, noha a zenéjüket nagyjából úgy kell elképzelni, mint a Backstreet Boys dalait kicsit több gitárral.

A szőrös szívű metálosok azonban mindezek ellenére sem panaszkodhatnak, hiszen a Pantera, az Avenged Sevenfold, a Machine Head vagy a Biohazard garantáltan átmozgatja majd őket, a nu-metal és a punk világából pedig olyan előadók érkeznek, mint a Limp Bizkit, a Sum 41 vagy a The Used.

Graspop Metal Meeting – június 20–23.

A belga rendezvény mindig is a klasszikus rockot részesítette előnyben, így nem meglepő, hogy idén is olyan legendák váltják egymást a színpadon, mint Alice Cooper, a Tool, a Judas Priest, a Megadeth, a Scorpions vagy a Deep Purple. De a fiatalok sem fognak unatkozni a kortárs metál olyan sztárjainak köszönhetően, mint a Bring Me The Horizon, az Avenged Sevenfold, a Five Finger Death Punch, a Limp Bizkit vagy a Electric Callboy, de még a plakát alsóbb soraiban is neves előadók sorakoznak: az Iron Maiden énekese, Bruce Dickinson, az elektronikus zene megkerülhetetlen előadója, a Pendulum, illetve az idén szólókoncerteket adó Corey Taylor a Slipknotból is Dessel településére érkezik.

Hellfest – június 27–30.

A francia Hellfest soha nem rest lenyűgözni a rockzene kedvelőit, évről évre olyan névsorral rukkolnak elő, hogy még az amerikai sajtó is ájuldozva írja meg. Ezúttal sincs ez másként, olyan legendák váltják egymást, mint a Metallica, a Foo Fighters, a The Prodigy, a Megadeth, de itt is fellép az Avenged Sevenfold, a Queens of the Stone Age és a Machine Head, míg a punkok mások mellett a The Offspringnek és a Dropkick Murphys-nek örülhetnek.

Ha ránézünk az alábbi plakátra, és kellően nyitottak vagyunk a rockzene különböző alműfajaival kapcsolatban, akkor egész biztosan egy percig sem unatkoznánk, sőt végigbosszankodnánk a négy napot, hogy melyik kezünkbe harapjunk, azaz pontosabban hogy a számos egy időben játszó együttes közül melyikre essen a választásunk.

