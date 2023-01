Pajták, csűrök új élete

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány egy erdélyi és egy németországi szervezettel együttműködve pályázatot nyert a Kreatív Európa keretében Csűrök és pajták: a lakás és a kultúra minőségi terei tematikában. A projekt átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a minőségi épített környezet kialakításához Európa vidéki térségeiben, ennek érdekében csűr- és pajtaátalakítások innovatív és zöld megoldásainak tervezésével és népszerűsítésével foglalkozik majd.

Az átalakítások építészmérnökök és képzőművészek közös munkájának eredményeként születnek meg. Mindennek különös jelentősége van Közép- és Kelet-Európában, ahol több millió családi gazdaságban még mindig állnak ilyen épületek, de a hagyományos mezőgazdaság megszűnésével a csűrök fokozatosan elvesztik eredeti funkciójukat.

A konferencia célja, hogy ezt a rendkívül fontos témát továbbgondolja, kibontsa, a jövőbeni lehetőségeket felvázolja.

A helyszínválasztás sem véletlen: a Liszt Művészház az egykori gazdasági épület (valaha istálló) kulturális térként történő újjászületésének csodálatos példája.

A megnyitó, köszöntő után 9 órától új életre kelt pajtákról, csűrökről és a XXI. század közösségi tereiről is hasznos információkkal gazdagodhatnak a résztvevők Csapláros Andrea, Horváth László, Juhász Erika, Kemecsi Lajos, Kmellár Viktória, L. Simon László, Rodics Eszter, Rodics Gergely és Tóth János előadásait hallgatva.

A kerekasztal-beszélgetés, melynek Hamvas Bélától kölcsönzött mottója: „a hagyomány az embernek visszaadja önmagát”, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet szervezésében valósul meg Hagyomány, örökség, közösség – mit jelent mindez a gyakorlatban és a XXI. században? címmel.

Erről beszélget Sebő Ferenc, Novák Péter, Liber Endre és Rodics Gergely.

A beszélgetés moderátora, a szervező népfőiskola elnöke, Rodics Eszter elmondta, hogy a pajták, csűrök egyre nagyobb szerepet kapnak a közgondolkodásban a PajtaKult mozgalom hatására is, közösségi terek, például pajtaszínházak vagy pajtakoncertek helyszíneként is. Az építészek és művészek együttműködésének eredményeként átalakított, újjászületett egykori mezőgazdasági épületek, melyek épített örökségünk fontos részei, új funkciót nyerve a helyi közösségek építésére szolgálhatnak, a közösségi élet színterei lehetnek, vagy akár lakóépületként is funkcionálhatnak.

A konferencia nyilvános és ingyenes. A szervezők azt kérik, hogy részvételi szándékukat január 13-ig jelezzék az [email protected] címre küldött e-mailben. A konferencia részletes programja a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola honlapján érhető el.