Tudatosan gyártják a sikert magyar íróknak

Az új irodalmi listáról Szentmártoni János, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) Kárpát-medencei programigazgatója elmondta, hogy hosszas mérlegelés és válogatás eredményeként állt össze az új csapat, amelyet évadnyitó gálán fognak bemutatni az érdeklődő közönségnek.

Temesi Ferencet és Zalán Tibort, azt hiszem, nem kell bemutatni a kortárs irodalom iránt érdeklődőknek. Az eddig regényekkel jelentkező Bánki Éva tavaly év végén egy válogatott verseskötettel örvendeztette meg olvasóit. A középgenerációt ezúttal a székely származású Csender Levente, Győrffy Ákos, Márton Evelin Kolozsvárról, Sándor Zoltán a Vajdaságból, valamint Szöllősi Mátyás képviseli. Fehér Csenge, Gál János és Szeder Réka a Magyar Írószövetség legutóbbi Debüt-díjasai voltak, Shrek Tímea pedig Kárpátalját csatolja be. Várjuk nagyon a velük való közös munkát

– fogalmazott a programigazgató.

Bánki Éva, Csender Levente, Fehér Csenge, Gál János, Győrffy Ákos, Márton Evelin, Sándor Zoltán, Shrek Tímea, Szeder Réka, Szöllősi Mátyás, Temesi Ferenc, Zalán Tibor



A tartalmi kérdésekkel kapcsolatban a Kultúra.hu-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy sok tekintetben már jól kidolgozott program szerint népszerűsítik az írókat.



A pandémia alatt sem tétlenkedtünk, szakmai partnereinkkel portréfilmeket, versmegzenésítéseket, versfilmeket, antológiát, hangoskönyveket készítettünk az első évad alkotóinak munkáiból, amely elemek azóta hagyománnyá váltak. Vagyis a 2022-es év kiemelt szerzőinek alkotásaiból is készültek hasonló művészi tartalmak, amelyek nemsokára kiegészülnek egy online pedagógiai segédlettel, amely kiváló magyartanároknak köszönhetően az első két évad szenior szerzőiről összeállított óravázlatokat tartalmaz

– mondta Szentmártoni János.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy tavaly már akadály nélkül működhetett a program, melyhez csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezésére létrejött Petőfi-klubok hálózata is. Így a programigazgatóság tavaly csaknem 70 programot szervezett fesztiválokra, ezek nagyobbik része határon túl zajlott; több mint 110 rendezvényt delegáltak a Petőfi-klubokba; félszáz egyéb találkozót (író-olvasó találkozót, könyvbemutatót) segítettek megszervezni, összesen tehát Kárpát-medence-szerte közel 240 rendezvényt koordinált a programigazgatóság.

Az Irodalmi Export-Import Programigazgatóság jóvoltából bővült íróink nemzetközi reprezentációja: Bék Timur bekerült egy görög antológiába, Lövétei Lázár Lászlónak és Száraz Miklós Györgynek megjelent egy-egy verseskötete szerb és arab nyelven.

Szentmártoni János beszél arról is, hogyan készül a PKÜ a Petőfi-emlékévre, és milyen újabb és újabb programokkal fogják támogatni ebben az évben a kortárs magyar irodalom népszerűsítését.

Borítókép: Szentmártoni János, a PKÜ Kárpát-medencei programigazgatója (Fotó: Hartyányi Norbert/Kultúra.hu)