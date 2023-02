Szerelem és diadal mámora operettszínpadon

Hamarosan műsorra tűzi a Budapesti Operettszínház Huszka Jenő zeneszerző és Szilágyi László librettista Mária főhadnagy című történelmi ihletésű művét Homonnay Zsolt rendezésében, mely Lebstück Mária honvédhuszár főhadnagynak, valamint az 1848–49-es forradalom és szabadságharcnak is emléket állít.



Nagyszabású előadás lesz a Mária főhadnagy Fotó: Kurucz Árpád

Egy színház életében mindig ünnep az újabb bemutató, kiváltképpen egy ünnepi centenáriumi évadban

– kezdte köszöntőbeszédét tegnap a közelgő premier kapcsán tartott sajtóeseményen Kiss B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója. – Nehéz a szívünk ugyanakkor egy olyan időszakban, amikor nagy megpróbáltatásoknak vannak kitéve embertársaink. Egyik irányból a földrengések sorozata, a másik irányból a háború borzalmai teszik lehetetlenné az emberek életét. Lelki, szellemi táplálékra márpedig szükség van, akárcsak a testire – tette hozzá. A százesztendős színház a forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját ünnepli a Mária főhadnagy című művel:

Bízom benne, hogy az operett kedélyes eleganciájával – vagy ha úgy tetszik, elegáns kedélyességével – sikerül méltó emléket állítani hőseinknek, ezúttal kiváltképpen a női hőseinknek. Lebstück Mária férfiegyenruhában, kezében fegyverrel harcolt a szabadságért, de mint ahogy látni fogjuk az előadásban is, asszonyok női ruhában is teljesítettek komoly szolgálatot

– fűzte hozzá.

A Mária főhadnagy főbb szerepeiben Kiss Diána, Lévai Enikő, Széles Flóra, Vadász Zsolt, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Fischl Mónika, Bordás Barbara, Lukács Anita, Szendy Szilvi, Bojtos Luca, Drahos Evelin, Dénes Viktor, Erdős Attila, Laki Péter, Sándor Péter, György-Rózsa Sándor, Kovács Szilárd látható majd. Közülük többen dalrészleteket mutattak be a tájékoztatón, rámutatva a Huszka-muzsika gazdagságára. Az eseményen Homonnay Zsolt rendező többek között kiemelte, hogy a forradalom és szabadságharc jelentős és szakrális történelmi esemény, mely hatással van a mai kor emberére és annak gondolkodására is. A tartalmas operettet a rendező megpróbálta jelenidejűvé tenni. Mint mondta, meg szerette volna találni azt az emberi hidat, amivel a mai kor emberéhez közelebb hozhatja a Huszka–Szilágyi-operettben bemutatott mámort, eufóriát és a diadalpillanatokat az emberi sorsokon, életfordulókon keresztül. A mai kor emberéhez közelítik az előadást Turi Erzsébet díszlettervei és Berzsenyi Krisztina jelmeztervei is, utóbbi elmondása szerint újragondolta a kor ruháit.

Berzsenyi Krisztina jelmeztervező újragondolta a kor ruháit Fotó: Kurucz Árpád

A XIX. század második felének hangulatát egyébként segített megidézni az előtérbe helyezett kis kiállítás is, melyhez a tárgyakat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum biztosította az operettszínház számára. Az intézetet többek között Töll László ezredes képviselte az eseményen, aki arról is beszélt, milyen valós történelmi események húzódnak meg az operett története mögött:

A magyarság az egész történetét egy hadtörténetben élte meg, a hadtörténetünk régebbi, mint az államiság, és ez egy férfias világ. Akkoriban a nőket nem tartották katonának, ugyanakkor van egy nagyon sajátos nőtisztelet nálunk

– hangsúlyozta az ezredes. A nők a harctéren vagy a mindennapokban, de harcoltak a magyarságért, a hazáért, tehát kivették a részüket a szabadság mámorából. Az eseményen elhangzott továbbá Dézsy Szabó Gábor előadásában Jókai Mór Lebstück Máriáról szóló A női honvédhadnagy című novellája is, melyet a rendezésbe is beleszőtt toborzó cigányprímás figura kísért.

A gyönyörű melódiákkal teli Huszka–Szilágyi-operett a mai korhoz igazítva, de a hagyományokat, a történelmi múltunkat tisztelve és arra megemlékezve kerül színre hármas szereposztásban a Budapesti Operettszínházban, legelőször március 10-én, 11-én és 12-én.

Borítókép: Kiss B. Attila szerint az operett kedélyes eleganciája méltó emléket állít hőseinknek (Fotó: Kurucz Árpád)