A Villon Trió és Böjte Csaba árvái összefogásával született videóklip

– Sok háború zajlik a világban, melyeket fegyverrel, pénzzel vagy szavakkal vívnak, de ezek nagy részére nincs ráhatásunk – mondta a Villon Trió zenésze, Kiss Barna, majd így folytatta: – Mérgelődni tudunk ezen, s óhatatlanul feszültek is lehetünk a hírek hallatán, de igazán tenni a minket körülvevő dolgok rendbetételével tudunk. Kezdhetjük a szobában, ahol ebben a pillanatban állunk, vagy ülünk, aztán jöhet a bejárati ajtó, a tornác, a kert és az utcánk, esetleg a falu többi része.

Kiss Barna, a Villon Trió zenésze. Fotó: Csorba Nóra

Ha rendben vagyunk a velünk együtt élőkkel, vagy a szomszédban lakókkal, akkor magunkkal is rendben leszünk. És ha idáig sikerül eljutni, akkor adhatunk a bennünk lévő szeretetből és energiából a világ többi részének. Rajtunk áll, hogy megteremtjük-e a békét magunkban, ahogy az is, hogy megosztjuk-e másokkal. Igazán tenni a minket körülvevő dolgok rendbetételével tudunk

– foglalta össze.

Március 15-én jelenik meg a Villon Trió és a gyerekek közös videóklipje

Arra a kérdésre, miért március 15-én jelenik meg a klip, határozottan válaszolt a zenész: – Március 15-én mindenki szíve egy kicsit megdobban és sokakban felébred a harcos és a hős. Elképzeltem egy világot, ahol a hősiesség nem bántással és legyőzni akarással társul, hanem csillapíthatatlan hittel a béke megteremtéséhez. Rajtunk áll, hogy a bennünk rejlő erőt mire használjuk, hiszen még a leggyengébb pillanatokban is olyan élesek vagyunk, mint a kés, amivel ölni és kenni is lehet.

A dal hallatán talán lesz egy vagy kettő, bár az is lehet, hogy még több ember, akinek szemében megcsillan a fény és felkiált: A csudába! Mennyivel szebb lenne az élet, ha úgy tudnánk ölelni egymást, ahogy ebben a videóklipben a dallamok és a gyermekek

– mondta Kiss Barna.

A zenészek és a gyermekvédelmi központok gyermekei együtt énekelnek

A Rajtad Áll Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázata révén többször eljutottak Erdélybe, a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiba, ahol a Villon Trió zenészeinek közreműködésével megkezdődött a munka egy közös zenei album létrehozásán. Tíz dal hallható a felvételen, melyen a zenészek és a gyermekvédelmi központok gyermekei együtt énekelnek.

Mint Kiss Barna érdeklődésünkre elmondta, az Élet a Földön című videóklip elkészítése nem egy felülről szerveződő kezdeményezés és még véletlenül sem alkalmi marketingfogás. – Böjte Csabával több mint 15 éve folyamatosan kapcsolatban vagyunk, sőt az elmúlt években sokat turnéztunk közösen Erdélyben. Beszélgettünk az utazások alkalmával a gyermekekről, s arról, hogyan érdemes élni az életet a szeretet útján. Nem azért forgattunk a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeivel, mert egy menedzser javaslatára rájuk esett a választás. Egyszerűen csak meglátogattuk kis barátainkat Erdélyben és csináltunk valamit közösen. Ha tetszik majd az embereknek, akkor adtunk vele a világnak – fogalmazott a zenész, aki megosztotta velünk a felvétel körülményeit is. Mint mondta, Csaba testvér gyermekei közül sokan hallgatják évek óta a dalait, a szövegek nagy részét kívülről fújják, így már betanításra nem kellett időt fordítani. A gyerekek ugyanazt tették, amit máskor, amikor náluk jártak zenélni. Velük énekelték a dalokat, s ez már egy nem tudatos kóruséneklés a zenész szerint. Kiss Barna kiemelte, hogy Böjte Csaba gyermekvédelmi központjaiban vannak kivételes tehetségű lányok és fiúk is, akiknek új szólamokat is lehetett írni. Velük egyenként stúdióztak Nagyszalontán vagy a budapesti stúdiókban énekelték fel a nekik szánt sorokat.