Hegedűszóló a barokk kortól napjainkig

Lakatos György szerint a régi korok művészei előadtak, tanítottak és zenét írtak az utókor számára. Mint mondta, a zeneszerzési attitűd a vérében van, hiszen felmenői közt, ha más műfajban is, de foglalatoskodtak egy téma variálásával, sőt zeneszerzéssel is. A hegedűművész ezen a koncerten mutatja be első önálló kompozícióját. Véleménye szerint így alkot egy egységet, a művész-tanár zeneíró kör múlttal, s jelennel.

Lakatos György az áprilisi koncerten mutatja be első önálló kompozícióját. Fotó: facebook

Lakatos György saját darabját is előadja

A műsorban elhangzik: Francesco Geminiani: B-dúr szóló szonáta, J.S.Bach: g-moll szóló szonáta 1001 no.1, E. Ysaye: Op27.no1 szóló szonáta Szigeti József hegedűművészeknek dedikálva, Sz. Prokofjev: Szóló szonáta D-dúr op.115, átiratok zenei témákra és Lakatos György Emlékek szonáta formában című saját darabja.

– Egy ideje művész-tanári pályám mellé beékelődött egy számomra új terület – mondta el érdeklődésünkre a hegedűművész. – Az elmúlt években több ismert zenére, nem csak klasszikusra írtam hegedű szóló átiratot. Idén, a magyar kultúra napja alkalmából a Himnuszra is írtam hegedű szóló változatot. Talán azért lett sikeres, mert nem változtattam az alapokon, ugyanakkor egy szál hegedűn próbáltam helyettesíteni az ismert zenekari változatot. Néhány futamot belekomponálva harmonikus egységet alkotott. Már diplomakoncertemre is egy saját kadenciát írtam N. Paganini h-moll hegedűversenyének első tételéhez. Nemcsak az előadás, a kadencia is nagy megelégedést váltott ki a zeneakadémiai koncerten megjelent tanárok körében. A hangszerrel egy ideje kapcsolatban vagyok, talán ismerem a lehetőségeit, meg a magamét is. Inkább arra ügyelek, hogy ne csapongjak a különböző stílusok közt. Persze a saját kompozíció más, az inkább az én szellemi és spirituális lényem hangszerre kivetített formája – fogalmazott Lakatos György.

Lakatos György zenész családból származik, nyolcévesen kezdett hegedülni, négy évvel később felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjébe. Turnézott az USA-ban és Japánban. Játszott Szent II. János Pál pápa által celebrált misén, a Vatikánban. 2013-ban az első díj mellett a legjobb előadásért járó elismerést nyerte el az American Protégé elnevezésű nemzetközi zenei versenyen, a New York-i Carnegie Hallban. Művészeti vezetőként vett részt a zenetörténet első roma miséjének bemutatóján, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében. 2022-ben tiszteletbeli tagjává választotta az olaszországi Academy Liszt Music Art. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem aliskolájának hegedű-kamara tanára és a Snétberger Zenei Tehetség Központban is tanít. 2016-ban Az év tanára címmel tüntették ki.

Borítókép: Lakatos György (Fotó: Kovács Ákos)