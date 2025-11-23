metalcoreBarba Negra Music Clubmetálzenekoncert

Kettesével szedi a lépcsőfokokat ez a német zenekar

Közös koncerttel zárja az évet a német metalcore-színtér három képviselője. Az Annisokay, az Our Promise és a The Narrator december 3-án fut be a budapesti Barba Negrába az Abyss turné második felvonása keretében, és izgalmas estét ígér a modern metál kedvelőinek.

Munkatársunktól
Forrás: Concerto Music2025. 11. 23. 13:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Decemberben ismét visszatér az európai színpadokra az Annisokay, méghozzá az Abyss elnevezésű turné második részével főfellépőként. A német zenekar már 2023-as, húszállomásos turnéján is útba ejtette Budapestet, tavaly pedig a Within Temptation vendégeként adtak egy rövidebb, de igen meggyőző koncertet. Most új szintre lépnek: az egész kontinenst bejárva, 14 országban összesen harmincszor lépnek fel.

Annisokay
Az Annisokay budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Concerto Music

A német metalcore-csapat idén két kiadvánnyal is jelentkezik: a 2023-as Abyss kislemez első része után idén áprilisban érkezett a második, november végén pedig megjelenik a Final Chapter című nagylemez, ami az Abyss kislemezek egyesítésével a zenekar eddigi legambiciózusabb korszakának lezárását jelenti.

Az Annisokay a dallamos tiszta éneket ötvözi a dühös üvöltésekkel és feszes, ütős zenei betétekkel. A zenekar eddigi öt nagylemeze egyre komolyabb sikereket ért el Németországban, a két Abyss pedig már 36 millió lejátszást gyűjtött a Spotify-on; havonta 480 ezer személy hallgatja a dalaikat világszerte. A zenekar élőben is egyre erősebb és látványosabb produkciót mutat be: a fény és a sötétség, a csend és berobbanó ritmusok dinamikusan váltakozó játékával teremt az érzelmekre is mélyen ható, emlékezetes koncertélményt.

A turné vendégeként a német metalcore-színtér egy másik ígéretes képviselője, az Our Promise tér vissza, őket a Future Palace tavalyi turnéján ismerhettük meg. A stuttgarti csapat a metalcore, hardcore és pop-punk műfajok határán alkot, extrém és érzelmes vokálok egyesítésével robbanékony, városi környezetbe ültetett Z generációs opusokat. Ilyen például a Static is:

Az estét a 2017-ben alakult Ruhr-vidéki zenekar, a The Narrator nyitja: a metalcore-csapat tavaly adta ki Lore című debütáló albumát, ami a sikeres nyári fesztiválszereplésekkel együtt egyre nagyobb ismertséget hoz nekik. A turné kapcsán kiadott közleményükben Pills From The Start című friss dalukról is meséltek:

Ez a szám arról szól, hogy megtaláld a saját értékedet akkor is, ha mérgező barátságok próbálnak lehúzni. Élőben előadni ezt a dalt a közelgő turnén tökéletes alkalom lesz arra, hogy ezt az üzenetet közösen éljük meg a rajongóinkkal.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.