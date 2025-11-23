Kettesével szedi a lépcsőfokokat ez a német zenekar

Decemberben ismét visszatér az európai színpadokra az Annisokay, méghozzá az Abyss elnevezésű turné második részével főfellépőként. A német zenekar már 2023-as, húszállomásos turnéján is útba ejtette Budapestet, tavaly pedig a Within Temptation vendégeként adtak egy rövidebb, de igen meggyőző koncertet. Most új szintre lépnek: az egész kontinenst bejárva, 14 országban összesen harmincszor lépnek fel.

Az Annisokay budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Concerto Music

A német metalcore-csapat idén két kiadvánnyal is jelentkezik: a 2023-as Abyss kislemez első része után idén áprilisban érkezett a második, november végén pedig megjelenik a Final Chapter című nagylemez, ami az Abyss kislemezek egyesítésével a zenekar eddigi legambiciózusabb korszakának lezárását jelenti.

Az Annisokay a dallamos tiszta éneket ötvözi a dühös üvöltésekkel és feszes, ütős zenei betétekkel. A zenekar eddigi öt nagylemeze egyre komolyabb sikereket ért el Németországban, a két Abyss pedig már 36 millió lejátszást gyűjtött a Spotify-on; havonta 480 ezer személy hallgatja a dalaikat világszerte. A zenekar élőben is egyre erősebb és látványosabb produkciót mutat be: a fény és a sötétség, a csend és berobbanó ritmusok dinamikusan váltakozó játékával teremt az érzelmekre is mélyen ható, emlékezetes koncertélményt.

A turné vendégeként a német metalcore-színtér egy másik ígéretes képviselője, az Our Promise tér vissza, őket a Future Palace tavalyi turnéján ismerhettük meg. A stuttgarti csapat a metalcore, hardcore és pop-punk műfajok határán alkot, extrém és érzelmes vokálok egyesítésével robbanékony, városi környezetbe ültetett Z generációs opusokat. Ilyen például a Static is:

Az estét a 2017-ben alakult Ruhr-vidéki zenekar, a The Narrator nyitja: a metalcore-csapat tavaly adta ki Lore című debütáló albumát, ami a sikeres nyári fesztiválszereplésekkel együtt egyre nagyobb ismertséget hoz nekik. A turné kapcsán kiadott közleményükben Pills From The Start című friss dalukról is meséltek: