Tanár és tanítvány különleges hegedűhangversenye

A program beharangozójában a következőket olvashatjuk a fellépő művészekről: „Lakatos György hegedűművész-tanár zenész család sarja. Nyolcévesen kezdett hegedülni, 12 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, a rendkívüli tehetségek osztályába. 15 éves volt, amikor a Szent II. János Pál Pápa által celebrált misén játszott a Vatikánban, de szóló koncertet adott a párizsi Notre-Dame-ban is. Több zenei versenyen ért el előkelő helyezést, ezek közül kiemelkedik az American Protege nevű nemzetközi verseny, ahol az első díjat és a legjobb előadásért járó oklevelet adományozták neki New Yorkban, a Carnegie Hallban. 2011 óta tanít a Snétberger Tehetség Központban, 2013 óta saját osztályt vezet hegedű főtárgy-kamara szakon a Zeneakadémia aliskolájában. 2016-ban a Virtuózok című, nemzetközi hírű tehetségkutató műsorban tanítványa, Váradi Gyula a korcsoportjának győztese lett. Ugyanebben az évben az Év zenetanára díjat adományozták számára. 2021-ben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében mutatták be a zenetörténet első lovári miséjét, amelynek művészeti vezetője volt.

Váradi Gyula hegedűművész a Virtuózok 2016-os »Nagyok« korcsoportgyőzteseként rengeteg fontos fellépésen van túl, koncertezett már többek közt New Yorkban, Dublinban és Berlinben is, a Virtuózok Kamaraegyüttes egyik alapító tagja.

Czene Rudolf szintén zenész család leszármazottja. A budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban tanult, majd a Zeneakadémián diplomázott. Rendkívüli képességeire több nemzetközi szinten elismert művész hamar felfigyelt. Diplomakoncertjén Kocsis Zoltán dirigált, akivel haláláig jó kapcsolatot ápolt. Együtt játszott Martha Argerich világhírű zongoraművésszel is. Számos koncertet adott itthon és külföldön egyaránt. Szólókoncertjei mellett több kiváló művész zongorakísérőjévé vált. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a budapesti Bartók Béla Konzervatórium és a Snétberger Tehetség Központ tanára.”