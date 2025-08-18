Rendkívüli

Ünnepi nyitvatartás: mutatjuk, hova mehetünk majd vásárolni augusztus 20-án

Szent István ünnepe idén szerdára esik. Összegyűjtöttük a hazai kiskereskedelmi láncok ünnepi nyitvatartási rendjét, hogy segítsünk tájékozódni, mikor tartanak nyitva ezek az áruházak. Emellett azt is megnéztük, mely boltokban tud vásárolni, ha augusztus 20-án sürgősen szüksége lenne valamire.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 13:03
Az idén sem marad el a Tűzijáték Fotó: MTI / Balogh Zoltán
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a, idén szerdára esik, és ezúttal nen lesz hosszú hétvégénk. Mivel azonban ez a nap munkaszüneti napként van kijelölve, a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart.

20240828 Budapest CBA Príma Áruház Élelmiszer vásárlás Illusztráció Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: tej tejtermék augusztus 20
Megnéztük, hogy tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án (Fotó: Havran Zoltán)

Ezek a boltok lesznek zárva augusztus 20-án

  • A Penny üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
  • A Spar arról tájékoztatott, hogy szerdán a boltjai zárva lesznek. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
  • A CBA és Príma boltjai sem nyitnak ki az államalapítás ünnepén.
  • Az Auchan is közölte, hogy áruházai Szent István napján zárva tartanak.
  • Az Aldi üzletei is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.
  • A Lidl sem nyit ki augusztus 20-án.
  • A Tesco közleményben tudatta, hogy valamennyi üzlete – a hipermarketek és a szupermarketek is – zárva tartanak szerdán.

Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott.

A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

  • a benzinkutak,
  • a virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a kisebb, leginkább nonstop boltok
  • és trafikok.

Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Az ünnepi héten sok program közül lehet választani

Idén augusztus 16-tól 21-ig tartó, hatnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, Magyarország születésnapját. A Szent István-naphoz kapcsolódóan a szervezők a fővárosban a Duna mindkét partján kínálnak élményeket, az összesen 19 helyszínen zajló rendezvények között minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét – legyen szó klasszikus muzsikáról, retró slágerekről, családi programokról vagy gasztronómiai felfedezésekről. A programsorozat csúcsa idén is a több százezrek által várt augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.

