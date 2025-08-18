Ünnepi nyitvatartás: mutatjuk, hova mehetünk majd vásárolni augusztus 20-án

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a, idén szerdára esik, és ezúttal nen lesz hosszú hétvégénk. Mivel azonban ez a nap munkaszüneti napként van kijelölve, a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart.

Megnéztük, hogy tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án (Fotó: Havran Zoltán)

Ezek a boltok lesznek zárva augusztus 20-án

A Penny üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

A Spar arról tájékoztatott, hogy szerdán a boltjai zárva lesznek. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.

A CBA és Príma boltjai sem nyitnak ki az államalapítás ünnepén.

Az Auchan is közölte, hogy áruházai Szent István napján zárva tartanak.

Az Aldi üzletei is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.

A Lidl sem nyit ki augusztus 20-án.

A Tesco közleményben tudatta, hogy valamennyi üzlete – a hipermarketek és a szupermarketek is – zárva tartanak szerdán.

Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott.

A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

a benzinkutak,

a virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, leginkább nonstop boltok

és trafikok.

Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Az ünnepi héten sok program közül lehet választani

Idén augusztus 16-tól 21-ig tartó, hatnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, Magyarország születésnapját. A Szent István-naphoz kapcsolódóan a szervezők a fővárosban a Duna mindkét partján kínálnak élményeket, az összesen 19 helyszínen zajló rendezvények között minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét – legyen szó klasszikus muzsikáról, retró slágerekről, családi programokról vagy gasztronómiai felfedezésekről. A programsorozat csúcsa idén is a több százezrek által várt augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.