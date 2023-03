Nem akárki miatt készül a vadiúj James Bond-sztori

A 64 éves szerző öt regényt írt már Az ifjú James Bond című, fiatal olvasóknak szánt könyvsorozatban, amelyben a későbbi titkos ügynök még tinédzserként tanulóéveit tölti az Eton College-ben.

Az On His Majesty's Secret Service című regény május 4-én, két nappal III. Károly megkoronázása előtt kerül a boltokba éppen hatvan évvel Ian Fleming 1963-ban kiadott, Őfelsége titkos szolgálatában (On Her Majesty’s Secret Service) című regénye után, amelyben Bond még a királynőt szolgálta.

Az új 007-es történetben, amely a jelenben, a koronázás előtt két nappal játszódik, Bondnak a szertartás megzavarására tett kísérletet kell megakadályoznia.



Higson nagyon örült a felkérésnek, és minden erejével azon volt, hogy lépést tartson a szűkös határidővel. Úgy fogalmazott:

A történet megírása ilyen rövid idő alatt legalább olyan feszült és szorongató volt, mint egy Bond-küldetés

A történetről annyit árult el, hogy minden benne van, amit egy Bond-sztoritól elvárhat az olvasó: szex, erőszak, autók, egy veszélyes gonosztevő undok bérenccel, és persze maga a jól ismert, mégis kiismerhetetlen Bond.

Az új könyv eladásából származó összes jogdíjat a National Literacy Trust támogatására fordítják, amely hátrányos helyzetű gyermekek olvasási készségének fejlesztését támogatja.



Az új Bond-regény e-könyvként és Charlie Higson felolvasásában hangoskönyvként, valamint keménykötésben május 4-től lesz elérhető.