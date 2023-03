„Olyan nagyok akarunk lenni, amennyire csak lehet”

– Az elmúlt években fantasztikus sikereket értetek el Angliában és nemzetközi szinten egyaránt. Hogyan indultak az idei év? Mik a terveid 2023-ra?

– Az idei évet nagy lendülettel kezdtük. Bejelentettünk egy új albumot, a People Like Me & You-t, amely augusztus 11-én jelenik meg, valamint egy új kislemezt is Sirens címmel. A közönségi reakció őszintén lenyűgözött minket, és most már csak arra vágyunk, hogy visszatérjünk a turnéra és nyomjuk az új dalokat.

– A „Sirens” igazi energiabomba. Ahogy az ember hallgatja a lemezeiteket, úgy tűnik, egyik albumról a másikra megújultok, miközben megőrzitek a jellegzetes Sherlocks-hangzást is. Milyen lesz a negyedik album?

– A rajongók őszintén szólva minden tőlünk telhetőt megkapnak ezzel a lemezzel. Vannak együtténeklős arénadalok és vannak slágeres himnuszok is. Ez a lemez tele van erős refrénekkel, amit sokezres stadionokban együtt énekelhet velünk a közönség. Kétségtelenül ez az eddigi legerősebb albumunk. Ebben száz százalékig biztos vagyok.

– Milyen volt a közös munka a produceretekkel?

– Al Groves nagyszerű srác, két lábbal jár a földön. Évekkel ezelőtt, az első albumunk előtt dolgoztunk már vele, onnantól kezdve mindig tudtuk, hogy a jövőben valamikor közösen fogunk lemezt készíteni. Ez volt a tökéletes alkalom, hogy végre összejöjjön, mivel a Covid miatt egy ideje már nem készített teljes albumot zenekarokkal. Szóval mindketten nagyon izgatottak voltunk, amikor bevonultunk a stúdióba és belemerülhettünk a dalokba.