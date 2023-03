A különlegesen szép angol dalszöveget személyes, megtörtént események inspirálták, Halmai Réka énekesnő és Almási Igor mellett a Dreamcatchers másik énekesnője, Szőcs Szimonetta is kivette belőle a részét.

A Dreamcatchers énekesnői Fotó: Dreamcatchers

A végeredmény a produkció részéről – amely már a Spotify-on is több mint 100 ezer meghallgatással bír – telitalálat, hiszen a videóanyag tökéletesen illeszkedik a szeretett családtag elvesztésének témakörének méltó feldolgozásához. A So Young természetesen a jövőben a koncerteken is hallható lesz,

legközelebb április 1-jén, Budapesten, az Instant-Fogas komplexumban lép fel a zenekar,

Orsovai Reni és a Nene, valamint a Kijube zenekarok társaságában.

– A So Young alapja zongorán született. Ez egy kész, mondhatni komolyzenei darab volt, amelyből a Dreamcatchersszel egy elektronikus, deep pop számot csináltunk. Érdekesség a dal kapcsán, hogy az utolsó refrénben az egész zenekar kórusként énekel – árulta el Almási Igor.

– A So Young című dalunk klipje egy

letisztult, egyszerű képi világon keresztül mutatja be azt az érzésvilágot, amely alapján a dal íródott.

Személyes történet elmesélése mellett egy univerzális témát dolgoz fel, a szeretteink elvesztését. A dalszöveg pedig leginkább a személyes érintettségről szól – tette hozzá Halmai Réka.

Borítókép: Dreamcatchers (Forrás: Wikipédia)