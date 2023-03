Újra fesztiválozhatunk Debrecenben

A rockiskola már harmadik ikszét tapossa Debrecenben. Azért alapították 1989-ben, hogy a rockzene iránt érdeklődő debreceni fiatalok színvonalas képzésben részesülhessenek. Az intézmény egyre fejlődött, ma már komoly tanári kar dolgozik a mintegy hétszáz iskolás képzésében. Többek között közös próbákon folyik az oktatás, de a rocksuli egyéb programjaival is összetartja a növendékeket. Minden évben évzáró koncertet tartanak, amelyen részt vesz a város ikonikus zenekara, a szintén harmincéves Tankcsapda is, amelynek tagjai közül többen tanítanak is itt.

Rocksuli Debrecenben

Debrecenben 165-re növekedett a fellépő együttesek száma

A rocksuli, a fenntartó alapítvány és a városban működő néhány civil, zeneszerető csoport szervezte meg az esemény debreceni változatát. A kiírás szerint ezen minden olyan könnyű-, nép- és komolyzenei formáció részt vehet, amely kötődik Debrecenhez, illetve debreceninek vallja magát. A tavalyi eseményen 140 zenekar lépett fel. Az egynapos rendezvény annyira jól sikerült, hogy a Made in Debrecen fesztivál a helyi városi televízió megméretésén elnyerte az év rendezvénye kategória első díját.

Az idei, március 25-én megrendezendő fesztiválon is hasonló siker várható, hiszen 165-re növekedett a fellépő együttesek száma. Mivel azonban bővültek a fellépési lehetőségek, s a rendelkezésre álló idő is hosszabb, az idén negyven perc műsoridő jut egy-egy formációra. Így a nézők többet kapnak kedvenc zenekaraiktól. Mindezt a hagyományoknak megfelelően teljesen ingyen. A fesztiválnak külön facebook-oldala is van. A szervezők itt mutatják be a zenekarokat, a helyszíneket és a fesztivál programját. A fellépők nyolc különböző helyszínen lesznek megtekinthetők. Többek között a debreceni ifjúsági házban, a rockzenészek ikonikus helyén, a Roncsbárban, a Desz24-ben, a Régi Csibészek és az Incognito vendéglőkben. A tavalyihoz hasonlóan programfüzet is tájékoztatja a résztvevőket a látni- és hallanivalókról. Az esemény fináléját az idén is az évekkel ezelőtt rendezvényhelyszínné átalakított debreceni víztoronyban tartják.

Borítókép: A város ikonikus zenekara, a harmincéves Tankcsapda (Fotó: Havran Zoltán)