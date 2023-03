Hulladékművészeti kiállítás nyílik Debrecenben

A trash art banális, hétköznapi, sokszor szemétbe kerülő anyagokat használ fel, ezért az irányzat napjainkban már összeforrt a környezeti problémákra történő figyelemfelhívással és a társadalmi felelőségvállalással. Olyan művészek sorolhatók az irány mellé, mint Duchamp, Picasso, Vik Muniz, vagy hogy kortárs magyar alkotókat is említsünk, Sinkovics Ede, Baráth Gábor és Dóczi Attila. A debreceni Bényi Galériában március 9-én csütörtökön nyíló TrashKós freskók című kiállítás is a trash art, azaz a hulladékművészet eszközeivel mutatja meg azt, hogy a szemét nem feltétlenül felesleges dolog. Ugyanis kreatív koncepció mentén a művészek tekinthetnek rá alapanyagként is, amelyet újraalkotva esztétikai és tartalmi értelmet nyerhet az így létrejövő alkotás.

Használt moziplakátokat és molinókat gondoltak újra kreatív diákok Debrecenben Fotó: Bényi Galéria

Az irányzat egyik fő jellemzője, hogy nem korlátozódik egyetlen művészeti ágra, hanem mindegyikben képviselteti magát. Találhatunk trash artot festészetben, szobrászatban, haute couture-ben, installációban, akár az otthon bútoraiban, berendezési tárgyaiban is. A környezeti értékeket megőrizve, maga az újrahasznosítás és az anyagok újragondolt, újjáéledt formája válik a fenntartható körforgás és a művészeti folyamat részéve, ezáltal műalkotássá.

A Bényi Galéria és a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. kezdeményezésének köszönhetően újraértelmezve kerültek felhasználásra azok a már nem használt reklámanyagok, amelyek az elmúlt években felhalmozódtak, feleslegessé váltak. A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium ökoiskolaként fontosnak tartja az értékteremtő újrahasznosítást és a fenntarthatóságra törekvést a művészetben is.

Egyedülálló kiállítással készülnek a Kós Károly

művészeti szakgimnázium diákjai Fotó: Bényi Galéria

A kiállítás koncepcióját elfogadva, az iskola tanárainak művészeti vezetésével, a kreatív diákok új célokat adtak a különböző rendezvények plakátjai, molinói, épülethálói és kiadványai számára.

Tanárok és diákok között gondosan összehangolt csapatmunka, tervezés, kísérletezés és kivitelezés jellemezte a hetekig tartó felkészülési időt az installációk elkészítésében. A TrashKós freskók címet viselő kirakatkiállítás a kreativitás és a fantázia erejével bizonyítja, hogy az újrahasznosítás és a fenntarthatóság elengedhetetlen a művészetek és a mai ember számára.

A tárlat megnyitójára március 9-én kerül sor, majd egészen április 5-ig láthatók a Bényi Galéria utcafronti kirakatában a Debreceni Virágkarneválra, a Gourmet fesztiválra, a bor- és jazznapokra és az Apolló mozira utaló újraalkotott darabok.

A kiállításon bemutatkoznak a művészeti iskola által kínált szakok: a mozgókép- és animációtervező, a divatstílus- és jelmeztervező, a grafika és az ötvös szak is megismerhető.

Borítókép: Tanárok és diákok közösen dolgoznak (Fotó: Bényi Galéria)