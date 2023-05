Idén is jön a Placcc fesztivál táncfókuszú kiadása

Szerepel a programban Lőrinc Katalin táncművész és Vázsonyi János szaxofonművész Improvizációk hangszerre, térre és testre című koreográfiája, Grélinger Ágnes With open doors to spaces without walls című performatív térfoglalása, valamint Oberfrank Réka eredetileg színházi térben bemutatott Miracle című előadásának köztéri verziója.