Nemzetközi zenei díjat nyert az Országos Széchényi Könyvtár

Az Association for Recorded Sound Collections (ARSC) a hangtári és audiovizuális felvételek történetével foglalkozó szakemberek nemzetközi szervezete, amelynek taghálózata az egész világra kiterjed. Az ARSC minden évben több kategóriában díjazza a legkiemelkedőbb teljesítményeket. Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) kötete a Best Historical Research on General Recording Topics kategóriában nyerte el a Best Discography díjat.

Az Eritis mihi testes – Az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hangfelvételei című tanulmánykötet (Forrás: OSZK)

Az 1938. május 25. és 29. között Budapesten megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nemcsak a 20. század magyar történelmében, kultúrtörténetében, de a magyar hangfelvétel-történetben is kiemelkedő eseménynek bizonyult. Az ennek emléket állító kiadvány bepillantást nyújt az egyházzenei hangfelvételek története mellett a korabeli kiadók, lemezcégek működésébe is, ami művelődéstörténeti szempontból is igazi kuriózum.

Amint az eucharisztikus kongresszusnak 2021-ben ismét Budapest adott otthont, úgy az 1938-as esemény archív hangdokumentumai is 2021-ben kerültek első ízben nyilvánosságra.

Az OSZK kötetének CD-melléklete reprezentatív válogatást tartalmaz a kongresszus hangfelvételeiből. Háromféle hangzó dokumentumtípus is megőrizte a kongresszus eseményeit: a kereskedelmi forgalomba került gramofonlemezek, a Magyar Rádió stúdiófelvételei, valamint rádióközvetítések röntgenlemezre rögzített privát hangfelvételei. A három típus három különböző nézőpontból mutatja be az eucharisztikus kongresszust. A Radiola-lemezek az előkészületeket támogatták, a Magyar Rádióban felvett és lemezre vágott stúdiófelvételek a rádió hangmúzeumának történeti felvételeit gazdagították, míg az élő hangközvetítések privát rögzítései pillanatfelvételként őrizték meg a kongresszus eseményeinek hangulatát. Az eucharisztikus találkozó hivatalos énekrendje alapján hallható népénekek mellett található különleges felvételek a megnyitóünnepség részletei, valamint Eugenio Pacelli (1876–1958) bíboros, pápai legátus (a későbbi XII. Piusz pápa) Mátyás-templombéli köszöntése.

A kötetet különleges illusztrációk egészítik ki; kották, plakátok, lemezcímkék, fényképek foglalják keretbe a szöveg és a zene egységét.

A tanulmánykötet tartalmi része Szabó Ferenc János és B. Kaskötő Marietta munkája (mindketten az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének munkatársai). A hangfelvételek anyagát az OSZK munkatársai, Dede Franciska és Illyés Boglárka közreműködésével Szabó Ferenc János állította össze, és Solymosi Ákos, az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárának munkatársa digitalizálta és restaurálta. A szöveget szintén a nemzeti bibliotéka munkatársa, Hutai Zsófia fordította angol nyelvre.

Borítókép: Szabó Ferenc János, a kötet szerkesztője (Fotó: Visky Ákos László)