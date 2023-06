Június végén indul a vajdasági Dombos Fest

A négynapos Dombos Fest nyitónapja négy nagyon karakteres zenei világot mutat be, a vajdasági zenék, hangulatok lesznek a mérvadóak: érkezik a színpadra Csasznyi Imi, a Tamburás, valamint Lajkó Félix is, aki a szabadkai Contrabayandóval ad közös koncertet. Idén az egyik kiemelt zenei produkció lesz az isztriai Atma Mundi, akik úgy a mediterrán, mint az olasz, isztriai zenék szépségét mutatják be. Az estét a rockabilly műfaj képviselői zárják a Dombos Wine Clubban.

A Dombos Fest különleges programokat kínál, idén is lesz tűzshow

Fotó: Dombos Fest

Érdekes zenei világokat ismerünk majd meg a fesztivál koncertjein: Korpás Éva színtiszta népzenére épített gyerekprodukciója, a Tárkány Trió cimbalommuzsikája, a Canarro manouche swingje mind-mind a maga kategóriájában egyedülálló produkció.

Visszatér a Flock projekt is, amely löszfal-akrobatikával teszi ismét emlékezetessé a Dombos-élményt.

Karakteres művésznők is érkeznek a fesztiválra: Burján Orsi a jazz, Keck Mária a flamenco, míg Palya Bea saját, különleges világába ad betekintést.

Nem marad el a Dombosi Remix irodalmi programja sem, amelyen idén is rendkívüli névsorral találkozunk, mindez a Dombos Wine Club helyszínen, kiváló borok mellett. A programkínálatban többek között lesz fényfestés a löszfalon, Dombos Visual, Kortárs filmek, és a vajdasági képzőművész által megteremtett Rokon Ilonka-életérzés is.

A Dombos Fest civil összefogással, 23 évvel ezelőtt egy szemétdomb helyén indult Kishegyesen, azóta a térség egyik legjelentősebb és legkedveltebb művészeti fesztiváljává vált.

Borítókép: A fényfestés a löszfalon minden évben látványos programja a fesztiválnak (Fotó: Dombos Fest)