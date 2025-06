Verdi népszerű klasszikusával indul a nyár az Operaházban

Egy féltékenységi dráma kiváltotta politikai gyilkosság a XVIII. századi svéd királyi udvarban, Verdi zseniális zenéjével és operaslágereivel kísérve, színpompás külsőségek között. Ezt kínálja Az álarcosbál, aminek címe és témája a képmutatás és az intrikák különleges szimbolikáját hordozza.

Jelenet Az álarcosbál című Verdi-operából (Forrás: Operaház)

Gustavo, a svéd király minden lelkifurdalás nélkül kezdeményez viszonyt legjobb barátja és bizalmasa feleségével, Ameliával, aki bár vonakodik, mégis viszonozza az uralkodó érzelmeit, és mikor lelepleződik férje, Renato előtt, akkor is ártatlannak vallja magát. A megalázott titkár ezt követőn továbbra is a király barátjának tetteti magát, bosszútól fűtve azonban az összeesküvők pártjára áll. A most látható rendezést 2018-ban mutatta be az Opera Fabio Ceresa korhű, hagyományos színrevitelében, népszerűsége pedig azóta is töretlen.

Forrás: Operaház

A Magyar Állami Operaház elsőrangú szereposztásban állítja ki a darabot: Pataki Adorján és Ádám Zsuzsanna három, László Boldizsár és Miksch Adrien hat éve énekli már Gustavo és Amelia szerepeit. Renátóként idén mutatkozik be Szemerédy Károly, míg Mókus Attila, a Bécsi Állami Operaház tagja tavalyi debütálást követően tér vissza.

Ulrica, a jövendőmondó boszorkány markáns jelmezét Komlósi Ildikó és Gál Erika is először ölti magára. Oscar, az apród híres slágerét Szemere Zita és Zemlényi Eszter tolmácsolásában hallhatja a közönség, az Opera együtteseit Kesselyák Gergely vezényli, aki csaknem húsz év után vezényli újra Az álarcosbált.