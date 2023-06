Lakó Zsigmond: Minden előadásunk és programunk ingyenesen látogatható

A debreceni AITA/IATA Amatőr Színházi Világtalálkozóra csaknem hetven jelentkezőből 12 külföldi társulatot válogattak be: Csehország, Hollandia, Finnország, Franciaország, Georgia, Japán, Lengyelország, Litvánia, Portugália, Sri-Lanka, Szingapúr és Szlovákia társulatai látogatnak Debrecenbe – derül ki a fesztivál tájékoztatójából. – Ahogyan a felsorolásból is látszik, próbáltunk a világ minden tájáról válogatni előadásokat. Sajnos a Marokkói csapat vízumgondok miatt nem tudott jönni, helyettük ugrott be (az egyébként a várólistán az 1. helyen álló) cseh társulat. Minden előadás két időpontban kerül műsorra, így az érdeklődők biztosan nem maradnak le semmiről. Szinte minden társulat a saját nyelvén ad elő, esetleg közvetítő angol nyelven. Nincsen felirat, ez elsőre talán furcsának tűnhet, de tükrözi a fesztivál szellemiségét, az egymás kultúrája iránti nyitottságot, ami a nyelv kérdésében is tetten érhető: amint elkezdünk együtt lélegezni a fesztivállal és az előadásokkal, a nyelvek ismerete nélkül is megértjük egymás mondanivalóját. A magyar társulatok – jó vendéglátóhoz illően – az off programban szerepelnek – árulta el Lakó Zsigmond, aki a felsoroltakon kívül a Debreceni Egyetem – Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) Művészeti Központ és a Debreceni Egyetemi Színház (DESZ) igazgatója is. A nyitottságot mi sem igazolja jobban, mint az, hogy minden előadás és program ingyenesen látogatható.

Az AITA/IATA debreceni programjait Lakó Zsigmond tartja kézben (Fotó: Facebook, DESzínház)

A meghívott előadásoknak a tavaly újonnan átadott Csokonai Fórum minden technikai igényt kielégítő épülete ad helyet, de az off programokkal a szervezők próbáltak több városi kulturális teret is birtokba venni. Ilyen helyszínek például az Ady Endre Gimnázium Pódium terme, illetve a DESZ pinceterme a Bajcsy-Zsilinszky utcán. – Szerepel még a programok között olasz komédiás előadás, Komédiások a pestis idején! – egy régi-új történet, Cristian Izzo rendezése, akinek a munkáját műhely keretében is megismerhetik az érdeklődők. Az SK Társulat Hátsó traktus című előadása is bemutatkozik. A helyi DESzínházat az angol nyelven előadott David Ives, The Universal című előadás képviseli, a Gekidan Bungeiza Toyama (Japán) és a Debreceni Színjátszó Stúdió koprodukciójában pedig egy nagyon érdekes kísérletet tekinthetünk meg: a Tóték című japán színházi előadás filmváltozatát élő magyar szinkronnal és angol felirattal egészítik ki a művészek – osztotta meg a szervező.

Az előadások egy részének az újonnan átadott Csokonai Fórum ad teret (Fotó: Debrecen.hu)

Az említett előadásokon túl a programban szerepel még a debreceni Ady Endre Gimnázium bemutatkozása, ami azért különleges, mert ez az intézmény már évtizedek óta neveli a színházi szakma újabb és újabb generációit – legyen szó akár színművészekről, akár a háttérszakmák képviselőiről. Mindezen kívül három workshop lesz látogatható három különböző színházi hátterű előadó, tanár vezetésével: Cristian Izzo Olaszországból, Chua Soo Pong Szingapúrból és Lorentine Van Tijn Hollandiából fogja bemutatni módszerét. Az AITA a Debreceni Egyetem dísztermében tartja nagygyűlését a fesztivál ideje alatt.

A DESZ belvárosi pinceszínháza és az előtte lévő udvar is a fesztiválé lesz (Fotó: Debrecenliterature.hu)

– Az egyik személyes kedvencem, a Teatro de Balugas Portugáliából A furgon-t hozza el, a szó szoros értelmében, a színpadkép legmeghatározóbb eleme ugyanis egy rozoga járgány. A furgon Romão és testvére történetét meséli el, akik úgy döntenek, hogy beszüntetik a Portugália északi részén fekvő Minho falvaiban már több ezer kilométert beutazott vállalkozásukat, melyet apjuk hagyott rájuk. A történetmesélés legjavát kapjuk, az előadás rögtön az elején megteremti saját világát és nem ereszti a nézőt, ehhez pedig nagyban hozzájárul a portugál nyelv hangzásvilága – avatott be a részletekbe Lakó Zsigmond.

Készült... (Fotó: szinhaz.org)

– A másik személyes kedvencem a Kalam- center for cultural encounters (Srí Lanka) Készült… című előadása. A színlap értelmében a polgárháború idején a csoport által használt stilizált színházi forma egyre népszerűbbé vált Srí Lanka északi és keleti régióiban. Az országra a háborús idők után erősen hatottak annak következményei: a gazdasági válság, a veszteségek és traumák, a hatalmi harcok és összeesküvések. A kialakult helyzet társadalmi különbségektől függetlenül szolidaritást ébresztett az emberek között. Ez az előadás is ezt a valóságot tükrözi. Nagyon erős fizikai színház, ahol a végén már az ágyékkötő lesz a tét, avagy az is odavész. A harmadik személyes kedvencem, a georgiai Tbilisi Állami Egyetemi Színház Vidám történeteket hoz nekünk: igazi buffonéria, pantomim, egy olyan csapat előadásában, akik nagy biztonsággal tudnak rögtönözni és könnyedén vonják be a játékba a közönséget – mesélt azokról a produkciókról a DE-BTK Művészeti Központ igazgatója, amelyek a válogatás során megszólították.

Leánykérés (Fotó: szinhaz.org)

– A Bungeiza Színházi Társulat Japánból Csehov Leánykérés című darabjának adaptációját hozza el, mondhatnánk, hogy hagyományos formanyelvű előadás, ugyanakkor ha figyelembe vesszük, hogy egy távol-keleti színház játszik Csehovot, akkor a legtöbb reláció hirtelen az ellenkezőjére fordul. A Multicultural Theater Association RanKids, Voimavara-group Finnországból a Határok című előadásában konkrét és absztrakt falakat vizsgál nemzetek, közösségek és emberek között. Az előadás bár angol nyelvű, a dalok angol és finn nyelven hangzanak el, megfűszerezve némi arabbal és kínaival is, izgalmas kísérlet, a szó legnemesebb értelmében amatőr színházi előadás, amely a közösség erejére támaszkodva építi fel saját színházi világát – részletezte a szervező.

Baleseti helyszín (Fotó: szinhaz.org)

– A Theatre de la ronde Franciaországból a Baleseti helyszín című abszurddal érkezik, a darab írója Jean Pierre Martinez, az egyik leggyakrabban játszott élő drámaíró a frankofón világban, ennek ellenére (vagy éppen ezért) összes komédiájának teljes szövegét ingyenesen letölthetővé tette honlapján, hiszen a színház mindenkié. A cseh V.A.D. Kladno előadásnak címe Valerie és a csodák hete. A darab egy Valérie nevű lány történetéről szól: meditáció fiatalságról és korról, szexualitásról és halálról. A nővé válás könnyedségéről és sötétségéről, az élet rejtelmeiről. Az előadás képekben él, a szöveg megértése nélkül is erős üzenetet képes átadni a nézőnek – elemezte az előadásokat Lakó Zsigmond.

Hé, te! (Fotó: Marcin Plawski)

– A Teatr Krzyk Lengyelországból a HÉ, TE! című produkcióját hozza el Debrecenbe. Az előadás alapkérdése, hogy az idő előrehaladtával mi marad velünk, miközben a világ csak egyre forog, s mi eközben öregszünk. A színpadon pedig egy fekete tábla és két nagyon erős jelenléttel dolgozó nő próbál válaszokat adni a kérdésre. A Hoosh Theater Hollandiából Fészek című projektjükkel érkezik. Előadás a régi otthontól való elszakadásról és arról, hogy találjunk egy teljesen újat. Az előadás egyik erőssége, hogy a társulat mindig az adott helyre adaptálja, azaz körülményeknek megfelelően építik meg a fészküket – tudtuk meg a Magyar Szín-Játékos Szövetség alelnökétől.

Festett bőr (Fotó: szinhaz.org)

– A Vilniusi Egyetemi Dráma Színház Litvániából A nulladik óra című előadásukkal mutatkozik be. Milyen volt az az út hazafelé a háborús frontról? A megtalált otthon még mindig otthon? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel ebben gyönyörűen fényelt előadásban, ahol a fény-árnyék viszony minden kis rezdülésének jelentősége van. A szingapúri Nam Hwa Opera Festett bőr című előadása egy kísérleti táncdráma dalokkal, élőzenével, tánccal. A Különös történetek egy kínai műhelyből című előadást ez a Csing-dinasztia idején írt történet ihlette. A Festett bőr az élet csapdáiról és kísértéseiről szól, igazi keleti, számunkra egzotikusnak tetsző színházi élmény – avatott be a szervező.