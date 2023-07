Romantikus fantasy látványtervezői szemmel

– A látványtervező, Törőcsik Ambrus keresett meg ezzel a projekttel. Amikor elmesélte a történetet, akkor nagyon megfogott ez a kicsit fura világ – meséli a Svenk ma esti adásában Kasza Emese, a Látom, amit látsz című film jelmeztervezője.

Hozzáteszi, hogy Szabó Mátyásnak, a film rendezőjének volt egy vezérfonala, elképzelése a jelmezterveket illetően, így a tervező megkérte, minden karakter főbb jellemvonásait fogalmazza meg. Ez a leírás adta az alapját a későbbi terveknek.

A film egy sajátos kelet-európai szerelmes történet (Fotó: Szilagyi Lenke)

A jelmezek tervezésénél Kasza Emese arra törekedett, hogy a nézők ne tudják meghatározni, mikor játszódik a történet: a most a mostban játszódik, vagy a múltban, esetleg a jövőben – fejti ki. Elmondja azt is, hogy a karakterekhez milyen színpalettát álmodott meg, s néhány érdekes forgatási kulisszatitkot is megtudhatunk.

Borítókép: Jelenetfotó a Látom, amit látsz című filmből (Fotó: Szilágyi Lenke)