Elhunyt Greuss Sándor író

Meghalt Greguss Sándor író, költő, filmkészítő, akinek írásai tizenhat éves korától jelentek meg. Bár legyőzte a rákot, nemrég gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizáltak. 2023 áprilisában a Magyar Kurírnak adott interjúban a közösségi médiában megosztott írásairól a következőképpen fogalmazott:

– Súlya van annak, amit most mondok. Ha én beszélek a cselekvésről, a szeretetről, a boldogságról ebben az állapotban, akkor abból az derül ki, hogy nincs apelláta, Jézus szavait úgy kell értelmezni, ahogy az evangéliumban vannak. Az „akkor” most van. Nem vagyunk képesek úgy cselekedni, ahogy Jézus kérte tőlünk, de nem ez a baj, hanem az, hogy nem is tartjuk fontosnak. Nem mondhatjuk, hogy nekünk másképp kell megoldanunk.

Persze annyi út van, ahány ember, de az egyik út sem széles és kitaposott. Én az elnyert feladatomban – a betegek kísérésében – oda-vissza járok, embereket viszek az Úr elé.

Mondhatnám, hogy ismerem az utat, de mindegyik út más, nincsenek szabályok. Az utolsó tíz méter a legnehezebb, ott sivatag van, azon kell átlábalni, és ez nehéz, ott már csak integetni tudok a haldoklóknak, és imádkozni, hogy eljussanak a mennyország kapujáig.

Greuss Sándor a Magyar Kurírnak adott interjúban beszélt gyógyíthatatlan betegségéről (Fotó: Fodor Réka)

Orvos feleségével, Fodor Rékával hozták létre az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványt, hogy orvosi missziókat szervezzenek Afrikába. A Magyar Szó szerint betegségei ellenére irigylésre méltón dolgozott, a szervezői feladatokban is aktívan részt vett.

A szerdán elhunyt Greuss Sándort szeptember 4-én helyezik örök nyugalomra Fóton.

