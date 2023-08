Két magyar előadó is esélyes a legjobb feltörekvő világzenei tehetségek díjára

Két magyar művész, a Deva és az Erdőfű is szerepel a kiválasztott tíz előadó között, akik megkaphatják az Upbeat zenei platform Best New Talent Díját szeptemberben – közölte az Upbeat. A zenekarokat mentorálással, fellépési és szakmai lehetőségekkel támogatja az Upbeat.

Az Erdőfű zenekar (Fotó: Sipeki Péter)

A nyertes szerepelhet a népszerű Blogothéque videosorozatban, a Take Away Show-ban és felléphet a szkopjei PIN Showcase és Konferencián, támogatást kapva így nemzetközi karrierjének beindításához – olvasható a közleményben, amelyből kiderül, hogy a szakmai zsűri csaknem száz produkció közül választotta ki a legjobbakat.

Az európai showcase fesztiválokat összefogó Upbeat a fősodortól eltérő, saját nyelven előadó és saját kulturális gyökerekből táplálkozó előadókat támogatja.

A kivételes megjelenési lehetőségekkel járó díj odaítéléséről a közönség dönt. Az Upbeat - a Hangvető vezetésével - a Kreatív Európa program által támogatott első olyan projekt, amelyet magyar cég koordinál. A projekt küldetése, hogy a világzenei piac feltörekvő tehetségeit támogassa. A 2022 augusztusában elindított projektben 14 európai fesztivál vesz részt, köztük a Tallinn Music Week, a Budapest Ritmo, vagy a WOMEX.

Borítókép: Deva (Fotó: Facebook/Deva)