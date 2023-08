Közönségkedvenccel zárul a Zsámbéki Nyári Színház idei műsora

A nagy játékban a nézők is részt vesznek, hiszen a kártyapakli 32 lapjából ők húznak lapokat, amelyhez kapcsolódva megelevenednek prózai, zenei, személyes történetek. A két művész célja nemcsak az, hogy a közönséget, hanem előadásról előadásra egymást is meglepjék.

Műfajában és művészi minőségében is változatos előadásokat láthatott Zsámbékon a közönség (Fotó: Fejér János)

A Zsámbéki Nyári Színház 40. évadában változatos programot kínált egész nyáron a Zichy-kastély árnyas fái alatt felállított szabadtéri színpadon, ahol számos előadásra előre elfogytak a jegyek. Idén egy produkció sem maradt el az időjárás miatt, rossz idő esetén a kastély tágas aulájában tartották meg az előadást.

Nagy öröm számunkra, hogy a közönség a 40. évadban is ilyen nagy kedvvel tért vissza hozzánk. Megtisztelő, hogy számos legendás művész visszatérő vendégünk Zsámbékon és idén ismét alakultak új kapcsolatok, amiknek remélem, lesz folytatása. Úgy gondolom, sikerült olyan jubileumi műsort összeállítanunk, amely műfajában rendkívül változatos, de művészi minőségében – legyen az könnyed zenés nyári színház, vagy komoly klasszikus előadás – egyaránt magas

– mondta Russói Tamás igazgató, aki a napokban vehette át a Zsámbék Kultúrájáért díjat.

Az évadban három darabot mutattak be: januárban a Cseh Tamás 80 – Füst a szemében című produkció valósulhatott meg Vecsei H. Miklóssal, Szabó Balázzsal és Ratkóczi Hubával, az előadást a budapesti bemutató után nyáron a szabadtéri színpadon is láthatta a közönség. Két Lackfi-bemutatóra is sor került. Bemutatták a helyben élő szerző új regénye, a Rocky színpadi változatát a szerző és Szirtes Edina Mókus, valamint Vecsei H. Miklós közreműködésével, és augusztusban megvalósulhatott a szerző Milyenek a magyarok című könyvének koncertszínházi előadása Őze Áron rendezésében a szerző dalszövegeire írott új dalokkal.

És Rómeó és Júlia Nagy-Kálózy Eszterrel és Rudolf Péterrel (Fotó: Fejér Boróka)

A határon túli színházakkal való együttműködés keretében lépett fel Zsámbékon a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című produkciójával. Folytatódott a #kedvesZsámbék! című felolvasószínházi sorozat is Seres Tamás rendezésében.

Legendás kőszínházi előadásokat is láthatott a közönség Zsámbék szabadtéri színpadán, így a Bálint+Jordán=160-at, Keresztes Tamással az Egy őrült naplóját, a Love Letterst Hernádi Judittal és Gálffi Lászlóval és az ...És Rómeó és Júliát Nagy-Kálózy Eszterrel és Rudolf Péterrel. Emlékezetes este volt a Különkiadás Mácsai Pállal, Máté Gáborral és Lukács Miklóssal és az Utazás a koponyám körül Scherer Péterrel. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián a Hoztunk valamit magunkból című produkcióval tért vissza Zsámbékra, de a zenészt viszontláthatta a közönség a Másnap című előadáson is Cseh Tamásra emlékezve. Szabó Balázs és Grecsó Krisztián is több ízben lépett fel idén Zsámbékon, a Múzsasiratóban együtt álltak színpadra.

Borítókép: Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán (Fotó: Fejér János)