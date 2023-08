Nemzeti ünnep Szent László városában

A Szent László Egyesület, az Érmelléki Gazdák Egyesülete, a Magyar Polgári Egyesület és az önkormányzat turisztikai egyesülete (APTOR) által szervezett Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozata augusztus 19-én a helyi termelők és kézművesek vásárával kezdődik a Szent László téren, ahol három napon keresztül hetven standdal várják az érdeklődőket. Szombaton családi programot is tartanak, kézműves-foglalkozások és gyerekkoncert is lesz.

A gyerekfoglalkozások augusztus 20-án is folytatódnak, majd 17 órától a Szigligeti Színházban a délvidéki Udvari Kamaraszínház adja elő Anjou – A liliom útvesztői című produkcióját. Utána a színház előtti Bémer téren tartják a hagyományos kenyérszelést és a Nagyváradi Állami Filharmónia koncertjét.

Zatykó Gyula, a nagyváradi polgármesteri hivatal magyar ügyekért felelős tanácsadója (Fotó: Vigh Laszló Miklós)



Az ünnepi esemény részeként 21.15-től a Szent László téren levetítik az István, a király rockopera 1983-as, eredeti felvételét. Zatykó Gyula, a nagyváradi polgármesteri hivatal magyar ügyekért felelős tanácsadója emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás előtt még a felvétel birtoklásáért is büntetés járt.

Íme, mára Szent László király városának főterén, közösen tekinthetjük meg nemzeti kultúránk e kimagasló alkotását

– idézte az EMSZ közleménye a polgármesteri tanácsadót.

Hétfőn, augusztus 21-én a hagyományokhoz híven Nagyváradra érkezik a Debreceni Virágkarnevál négy virágkocsija – közöttük a Szent Koronát ábrázoló –, amelyek a Szent László téren lesznek láthatók. Itt 14 órától néptáncosok és mazsorettek is fellépnek.

Borítókép: A júniusban megtartott Szent László Napok közönsége (Forrás: szentlaszlonapok.ro)