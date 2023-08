Megdobbant Nagybánya szíve + galéria

– Többször említette, hogy ez az első lépés – felvetődik a kérdés: utazni fog-e a tárlat? Folytatódik-e a nagybányai festőiskola bemutatása a Hazatérést követően? Van-e bármilyen tervük a jövőben ezzel a gazdag szellemi örökséggel?

– A tárlat története a szeptemberi zárással nem ér véget, tervezzük a további bemutatókat Erdély más városaiban.

Támogatni kell a magyar kultúrát ott és úgy, ahogyan lehet.

Néha nemcsak a nagyvilágnak kell megmutatni, hanem magunknak is. Koncepcióm alapján, különböző tematikák mentén alakítanánk ki újabb és újabb repertoárt, azaz kiállításról kiállításra változnának a bemutatott képek is. Hosszú távú cél más európai nagyvársokba is elvinni az anyagot. Készül egy katalógus is, amelyet szeretnénk eljuttatni a nyugat-európai múzeumokba és közintézményekbe. Ennek célja kettős: egyrészt, hogy népszerűsítsük a magyar kultúrát, másrészről, hogy felhívjuk a külföldi kurátorok figyelmét a magyar képzőművészetre.

Bemutatjuk, hogy milyen sokszínű és értékes a XX. századi magyar festészet, s azon belül is milyen bámulatosan gazdag a nagybányai festőiskola. Végső cél a magyar festők pozicionálása és integrálása a nemzetközi véráramba.

A nagybányai megnyitót követően Szmutku Róbert esperes-plébános azt mondta nekem, hogy valami megmozdult, elindult a városban, „megdobbant Nagybánya szíve” ezzel a kiállítással. Azt hiszem, a mi szívünk is megdobbant, hiszen a nagybányai festészet vitathatatlan hatású, megőrzendő örökségünk.

Borítókép: Eleni Korani, a nagybányai kiállítás kurátora, az Ernst Galéria képviselője (Fotó: Bodnár Zsófia)