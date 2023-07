A projekt keretében egyrészt a nagybányai festőiskola remekműveit – köztük Iványi-Grünwald Béla nemzetközileg elismert Nagybányai táj (Lángoló ősz) és Perlrott Csaba Vilmos eddig még sosem kiállított Nagybányai utca című alkotásait – bemutató kiállítás nyílt a Máramaros Megyei Művészeti Múzeumban, másrészt magyar, román és nemzetközi képzőművészek részvételével nyári alkotótábort szerveznek az egykori művésztelep helyén.

Kiállítást, illetve nyári alkotótábort szerveznek az egykori nagybányai művésztelep helyén (Forrás: Goodwill Communications)

A július 24-e óta látogatható kiállításon magyarországi magángyűjteményekből mutatnak be olyan, Nagybányán készült alkotásokat, amelyek többsége a nagyközönség számára eddig még nem volt látható. A harminc olajfestményt felvonultató tárlaton a nagybányai festőiskola alapítóinak alkotásai mellett egy egyedülálló, az iskola alkotóiról készített portrésorozat is megcsodálható, így hozva közelebb a látogatókhoz magukat a művészeket is. Mindez a műalkotások keletkezési helyén valósul meg, ezzel is tisztelegve az egykori festőiskola hagyományai előtt.

Az 1896-tól a második világháború kitöréséig a ma Romániához tartozó nagybányai művésztelepen működő festőiskolát a modern magyar festőművészet egyik bölcsőjeként tartják számon, hatása számos korabeli nagy hírű festőnél tetten érhető.

Az alkotóközösség alapítói Ferenczy Károly, Hollósy Simon, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, valamint Thorma János festőművészek voltak. A művésztelepen született alkotásokat világszerte elismerik, számos nagybányai mű nagy nemzetközi gyűjteményekbe is eljutott.

A kiállított művek között két alapító tag, Iványi-Grünwald Béla és Ferenczy Károly alkotásai is megtekinthetők. A tárlat részét képezi továbbá Perlrott Csaba Vilmos eddig még sosem kiállított Nagybányai utca című alkotása, valamint az igazi ritkaságnak számító Napfényes utca Nagybányán című Bálint Rezső-festmény, akitől meglehetősen kevés kép maradt fenn.

A kiállítás közel negyven év alkotásain keresztül a nagybányai alkotóközösség több nemzedékét is bemutatja a látogatóknak – például Ferenczy Károly idősebbik fiának, Valérnak egy képét is megcsodálhatják, de Boromisza Tibor festőművész több képe is a kiállított darabok között található.

A kiállítást Baán László, a budapesti Szépművészeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg, a megnyitón pedig többek között Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Catalin Chereches, Nagybánya polgármestere, Ionel Bogdan, a Máramaros Megyei Tanács képviselője, valamint Pacsay-Tomassich Orsolya, a Közép-európai örökség program képviselője köszöntette a résztvevőket. Az esemény főtámogatója a Közép-európai örökség program és az Ernst Galéria, partnerei pedig a Máramaros Megyei Művészeti Múzeum, a Máramaros Megyei Tanács, valamint a Modernism.ro.

A kiállítás mellett magyar, román és nemzetközi képzőművészek részvételével nyári alkotótábor is nyílik az egykori művésztelep helyén. Mindez ugyanakkor csak az első lépése egy hosszú távú, komplex kulturális missziónak. Ennek érdekében a Közép-európai örökség program fenntartója megvásárolta a Nagybánya történelmi központjában található, impozáns Teleki-házat, amely felújítását követően kulturális programoknak, művészeti kiállításoknak adhat majd helyet.

A kiállítás méltó kezdete a nagybányai festőiskola hagyományait újjáélesztő terveinknek. A cél nem csupán a kiemelkedő művészeti alkotások bemutatása minél szélesebb közönségnek, de egyben segíteni is kívánjuk a jövő festőnemzedékeit az alkotásban és fejlődésben

– emelte ki Pacsay-Tomassich Orsolya, a Közép-európai örökség program képviselője.

„A Máramaros Megyei Művészeti Múzeumba először érkezik jelentős vendégtárlat az anyaországból: ez igazi hazatérés az itt szereplő remekművek számára, melyek mindegyike valamely jelentős magyarországi magángyűjtemény jeles darabja. S velük együtt van jelen a bizonyosság, hogy Nagybánya kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar művészet történetében” – tette hozzá Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója.

„A nagybányai festőiskola hatása megkérdőjelezhetetlen, olyan szellemi örökséget alapoztak meg, amely évtizedeken át befolyásolta a következő generációk látásmódját. A nagybányai festők századfordulót követően született alkotásainak hihetetlen frissessége és ereje, valamint megalkuvást nem ismerő kifejezésmódja ma is mellbevágó. Túl a korra jellemző művészeti stílusirányzaton, hordoznak egy különleges egyediséget, amely Nagybányán született meg. Ez a nagyszerűség és különlegesség az, amely miatt a nagybányai alkotók nemcsak a hazai, hanem az egyetemes művészeti kánon ünnepelt és elismert alkotói” – emelte ki Eleni Korani, a kiállítás kurátora, az Ernst Galéria tulajdonosa.

A kiállítás július 24-e és szeptember 24-e között látogatható a nagybányai Máramaros Megyei Művészeti Múzeumban.