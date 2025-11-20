Borzalom Pécsen: zebrán gázolták el a nyolc hónapos terhes kismamát

A szörnyű baleset november 17-én történt Pécsen – adta hírül a Bama.hu. A nyolc hónapos terhes kismamát a Hunyadi utcában, az alagútnál lévő zebránál gázolták el a délelőtti órákban. A Baranya Vármegyei hírportál információi szerint
a nőn, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, császármetszést hajtottak végre, hogy megmentsék a babát, aki jelenleg lélegeztetőgépen van.
A balesettel kapcsolatosan keresik a szemtanúkat – hívja fel a figyelmet a portál.
