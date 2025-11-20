áramszünetFranciaországPárizs

Káosz Párizsban, erre senki nem számított

Rövid áramszünet okozott fennakadást Párizs több kerületében csütörtök reggel. A kimaradást az Issy-les-Moulineaux-i alállomáshoz köthető műszaki incidenssel hozták összefüggésbe, de a hiba pontos oka még nem ismert. A kezdetben 170 ezer érintett háztartás többségénél gyorsan helyreállt az áramellátás, azonban a reggeli csúcsban a tömegközlekedés is érintett volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 11:20
A reggeli csúcsban ment el az áram Párizsban Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELG ALSAYE Forrás: ANADOLU
A csütörtök reggeli csúcsidőszakban áramszünet sújtotta Párizs egyes körzeteit, amelyet a francia hálózatüzemeltető, az RTE az Issy-les-Moulineaux-i állomáson történt műszaki hibához kapcsolt – írja a Reuters.

170 000 háztartásban ment el az áram Párizsban
Százhetvenezer háztartásban ment el az áram Párizsban. Fotó: Valerie Dubois/Hans Lucas

Az áramkimaradás pontos oka továbbra sem ismert, a vizsgálatok még folynak – közölte az RTE szóvivője. A kimaradás, amely néhány metróvonal és elővárosi járat leállását okozta, mintegy 170 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Az áramellátás a legtöbb helyen gyorsan helyreállt, és bő egy órával az áramszünet kezdete után már csak körülbelül 2600 háztartás volt áram nélkül – tette hozzá az RTE. Májusban is beszámoltunk egy hasonló esetről, akkor 160 ezer háztartás volt érintett.

Borítókép: A reggeli csúcsban ment el az áram Párizsban (Fotó: AFP)

