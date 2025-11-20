A csütörtök reggeli csúcsidőszakban áramszünet sújtotta Párizs egyes körzeteit, amelyet a francia hálózatüzemeltető, az RTE az Issy-les-Moulineaux-i állomáson történt műszaki hibához kapcsolt – írja a Reuters.
Káosz Párizsban, erre senki nem számított
Rövid áramszünet okozott fennakadást Párizs több kerületében csütörtök reggel. A kimaradást az Issy-les-Moulineaux-i alállomáshoz köthető műszaki incidenssel hozták összefüggésbe, de a hiba pontos oka még nem ismert. A kezdetben 170 ezer érintett háztartás többségénél gyorsan helyreállt az áramellátás, azonban a reggeli csúcsban a tömegközlekedés is érintett volt.
Az áramkimaradás pontos oka továbbra sem ismert, a vizsgálatok még folynak – közölte az RTE szóvivője. A kimaradás, amely néhány metróvonal és elővárosi járat leállását okozta, mintegy 170 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Az áramellátás a legtöbb helyen gyorsan helyreállt, és bő egy órával az áramszünet kezdete után már csak körülbelül 2600 háztartás volt áram nélkül – tette hozzá az RTE. Májusban is beszámoltunk egy hasonló esetről, akkor 160 ezer háztartás volt érintett.
Borítókép: A reggeli csúcsban ment el az áram Párizsban (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!