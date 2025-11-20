Káosz Párizsban, erre senki nem számított

Az áramkimaradás pontos oka továbbra sem ismert, a vizsgálatok még folynak – közölte az RTE szóvivője. A kimaradás, amely néhány metróvonal és elővárosi járat leállását okozta, mintegy 170 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Az áramellátás a legtöbb helyen gyorsan helyreállt, és bő egy órával az áramszünet kezdete után már csak körülbelül 2600 háztartás volt áram nélkül – tette hozzá az RTE. Májusban is beszámoltunk egy hasonló esetről, akkor 160 ezer háztartás volt érintett.

Borítókép: A reggeli csúcsban ment el az áram Párizsban (Fotó: AFP)