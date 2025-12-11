kábítószerellenes települések szövetségemiskolcdrogellenes

Miskolc szerint eljött az idő a határozott fellépésre: a város csatlakozik az új drogellenes együttműködéshez

A miskolci közgyűlés jóváhagyta a drogellenes szövetség létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot, amellyel a város egyértelműen jelezte: aktív szerepet vállal a kábítószer-probléma visszaszorításában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 17:42
Miskolc Fotó: Filip Fuxa Forrás: Shutterstock
Miskolc közgyűlése a csütörtöki ülésén tudomásul vette a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége (Ketesz) megalapításáról szóló tájékoztatást és megerősítette az ahhoz kapcsolódó aláírt szándéknyilatkozatot, így a vármegyeszékhely is csatlakozik a kábítószer-ellenes küzdelemhez – közölte a városi önkormányzat sajtóosztálya.

Drog
Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint a dokumentum egy új, országos önkormányzati együttműködés első lépése a kábítószer-használat visszaszorításáért, a közösségek megerősítéséért és a helyi biztonság növeléséért. A szándéknyilatkozat aláírását Miskolc kezdeményezte több településsel együtt, Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával.

 A megállapodás célja, hogy országos szintű, települések közötti tudásmegosztás és összehangolt fellépés jöjjön létre a kábítószer-probléma helyi szintű kezelése érdekében. 

A Ketesz létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat nem jelent jogi kötelezettséget, ugyanakkor kijelöli az önkormányzatok közös szakmai irányát.

Az irányelvek között van a prevenció és a közösségépítés megerősítése, a jó gyakorlatok megosztása, az együttműködés fejlesztése a rendészeti és szociális területeken, valamint a helyi közösségek védelme a kábítószerrel összefüggő jelenségekkel szemben. 

„Miskolc ezzel a lépéssel világossá teszi: aktív alakítója, nem pedig passzív szemlélője kíván lenni az országos drogellenes együttműködésnek" – olvasható a közleményben.

Borítókép: Miskolc (Forrás: Shutterstock)


Bayer Zsolt
idezojelekfenyeget

Ursula, a főnéni

Bayer Zsolt avatarja

Igen, a Száll a kakukk fészkére főnénije.

