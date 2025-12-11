Tűzoltók viszik a karácsonyi ajándékcsomagokat a rászoruló egyszülős családoknak

Idén a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) segít az egyszülős családoknak szánt karácsonyi csomagok célba juttatásában. A tűzoltók támogatásának köszönhetően az egyenként 50 ezer forint értékű ajándékcsomagok olyan családokhoz kerülhetnek, amelyeknek ez valódi könnyebbséget jelent az ünnepek előtt – hangzott el a pesti Egyszülős Központban tartott sajtótájékoztatón.

Nagy Anna (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Molnár Karolina, a Belügyminisztérium (BM) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a csütörtöki rendezvényen kiemelte: Magyarország a világon egyedülállóan segíti a családokat és a gyermekeiket egyedül nevelő szülőket is.

– Azok a támogatások, melyek ma Magyarországon elérhetők, valódi segítséget jelentenek az egyszülős családoknak

– hangsúlyozta a helyettes államtitkár. – Fontosak azok az apró, ám annál is lényegesebb részletek, amelyek rámutatnak: nem feledkeztünk meg róluk, odafigyelünk rájuk és megsegítjük őket – tette hozzá. Molnár Karolina fontosnak nevezte, hogy a gyermeknevelés ne teher és hátrány legyen, hanem az állam, a kormányzat segítse azokat, akik vállalták a gyermeknevelést, illetve azokat is, akik számára a sors azt hozta, hogy egyedül nevelik a gyermekeiket.

Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője kiemelte, ma Magyarországon 341 ezer családból hiányzik az egyik szülő, és több mint félmillió olyan gyerek van, akit csak az egyik szülő nevel.

– Ezeknek a családoknak a több mint egyharmadában gondot jelent a karácsonyi ajándék beszerzése

– hangsúlyozta. Az Egyszülős Központ ebben az évben a tűzoltóktól kért segítséget ahhoz, hogy több száz egyszülős családhoz el tudjanak jutni a karácsonyi csomagok, könnyebbé és szebbé téve az ünnepüket – mondta Nagy Anna. Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok reményének adott hangot, hogy ez a kis segítség még boldogabbá teszi ezeknek a családoknak a karácsonyát.

Az Egyszülős Központ tájékoztatása szerint már hagyománynak számít, hogy az alapítvány minden évben karácsonyi adománykampányt szervez, amelynek célja, hogy az ország különböző vármegyéiben élő, nehéz helyzetű egyszülős családok ünnepe boldogabb legyen. Az alapítvány támogatóinak köszönhetően idén 400 egyszülős család – 200 vidéki és 200 budapesti – ünnepe válhat szebbé. A csomagok – melyeknek tartalma a Henkel Magyarország támogatásából lett összeállítva – csütörtökön indultak útnak a pesti Egyszülős Központból az ország különböző helyszíneire.

A csomagokat a jövő hét végéig az ország vármegyéinek tűzoltói juttatják el az egyszülős családokhoz.

A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt több mint hét évben a központ több mint 80-féle szolgáltatásával több mint 35 ezer egyszülős családot ért el. 2022 márciusában megnyílt a második Egyszülős Központ Budán, amely a budai agglomerációban és a Budán élő egyszülős gyerekeknek és családoknak is könnyen megközelíthető.