Orbán Viktor kifejtette, így működik a hamarosan startoló energiatárolás-támogatási program + videó

– Azoknak akarunk lehetőséget adni, akiknek vagy már van napelemük, és az elektromos áramot termel, vagy akarják, hogy legyen ilyen napelemük, és majd termelni fog – mondta az energiatárolás-támogatási programról Facebook-videójában Orbán Viktor miniszterelnök.

Elektromos energiát szolgáltató napelemekkel felszerelt épületek Biatorbágyon ( Fotó: MTI/Jászai Csaba)

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, hamarosan új fejezet nyílik a magyar családok energiaellátásában: a kormány százmilliárd forintos keretösszeggel hirdet programot lakossági energiatárolók telepítésére.

A programban akár 2,5 millió forintos, az energiatárolás fejlesztésére fordítható, vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a háztartások. A januárban induló pályázat célja a napközben megtermelt zöldenergia esti felhasználása.

Orbán Viktor a program kapcsán rámutatott: akinek van napeleme, hamar szembesülhet a gonddal, hogy vagy fel tudja használni a felesleges áramot, amit a napelem termelt a hálózatra, vagy az elvész. Szerinte ezért egy olyan képességre van szükség, hogy tárolni lehessen a napelemek által előállított energiát.

Ez lényegében egy rezsicsökkentési program

A miniszterelnök ezt a képességet az egyszerűség kedvéért akkumulátornak nevezte, amelynek segítségével képes a tulajdonos arra, hogy elraktározza a napelem által megtermelt energiát, amit akkor is fel tud használni, amikor már éppen nem süt a nap és napelem nem termel.

Vagyis leegyszerűsítve valójában egy rezsicsökkentési program. Amit az állam segíteni tud, és amit ajánl, az az, hogy mi vállaljuk, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként odaadunk, a hiányzó összeget önerőként neked kell előállítanod

– húzta alá.

Az összeget majd pályázat formájában lehet igényelni. – A pályázatok január 15-én jelennek meg, és a pályázatot beadni február elsejétől lehet, utána igyekszünk azt gyorsan elbírálni. Ha meg lehet kezdeni a családi akkumulátor telepítését, és olcsóbb lesz a ház működtetése, jobban járnak a családok – hangsúlyozta Orbán Viktor.