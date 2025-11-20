Kocsival elraboltak és kifosztottak egy idős férfit, közben fojtogatták is – videón, ahogy lecsapott rájuk a rendőrség

Elfogták azt a párost, akik egy biatorbágyi parkolóból raboltak el egy férfit – hívta fel a figyelmet honlapján a rendőrség. Az idős sértett egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott Ákos nevű ismerősével november 12-én.

A 23 éves férfi azzal az ürüggyel hívta ki a parkolóban hagyott autójához későbbi áldozatát, hogy papírokat szeretne megmutatni neki. Amikor a kocsihoz értek, megjelent még egy férfi, aki megütötte az idős embert, majd Ákos segítségével a járműbe ültették. Utazás közben a két fiatal folyamatosan bántalmazta áldozatát.

Ütlegelték, telefonzsinórral fojtogatták, miközben azt ismételgették, hogy megölik, de ezenkívül 250 ezer eurót követeltek tőle. Menet közben felhívták a feleségét is, akinek azt mondták, hogy kerítsen pénzt, vagy a férjét pincébe zárják, ahonnan élve nem fog kijutni.

Végül a rablók Ercsi mellett álltak meg, ahol a bántalmazás tovább folytatódott és végül 20 ezer eurót elvettek áldozatuktól. Ezután visszavitték Biatorbágyra, ahol szabadon engedték.

A nyomozók az eset után azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, melyek eredményeként rövid időn belül azonosították a 23 éves R. Ákost, és társát, a 27 éves B. Danijelt, akiket másnap reggel, a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységének közreműködésével, Budapesten fogtak el.

A kutatáson a nyomozók 2800 eurót, valamint egy személyautót foglaltak le.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a két férfi ellen emberrablás és jelentős értékre elkövetett rablás miatt indított büntetőeljárást. Gyanúsított kihallgatásuk mellett őrizetbe vételükre is sor került, valamint kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.