Ezek voltak tavaly a legolcsóbb és legdrágább utcák az ingatlanpiacon: több százszorosak is lehettek az árkülönbségek

Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is több százszoros különbségek mutatkoznak. Míg a legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők, addig a lista végén mindössze tízezres a nagyságrend. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból került ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyengébb. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval – derül ki az ingatlan.com legfrissebb hivatalos és a saját adatok alapján készült összeállításából, amely a múlt évi és idei rangsorokat is bemutatja.

A Levél utca lett a tavalyi bajnok, de a top 10-es listába Balatonfüred is bekerült

Fotó: MW archív

A Levél utca lett a tavalyi bajnok

Az ország, ezen belül a főváros legdrágább közterülete tavaly a II. kerületi Levél utca volt, majdnem 2,6 millió forintos négyzetméterárral. Utána a második helyen áll az I. kerületi Országház utca 2,34 millió forinttal, a harmadik pedig a szintén II. kerületi Tulipán utca 2,31 milliós összeggel. Az országos lista negyedik helyén áll a balatonfüredi Deák Ferenc utca 2,3 millió forinttal. A top tízben utána csak fővárosi közterületek állnak, konkrétan az V. kerületi Aulich utca és Zrínyi utca, valamint a II. kerületi Lepke és Borbolya utca, illetve a XII. kerületi Szarvas Gábor út és a VI. kerületi Dalszínház utca, ahol 2,05 és 2,22 millió forint volt a négyzetméterár.

Éllovasok Budapesten kívül

A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest vármegyén belül a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.