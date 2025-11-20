Rendkívüli

BalatonfüredLevél utcafőváros

Ezek voltak tavaly a legolcsóbb és legdrágább utcák az ingatlanpiacon: több százszorosak is lehettek az árkülönbségek

Az ország legdrágább utcája tavaly a II. kerületi Levél utca volt majdnem 2,6 milliós négyzetméterárral. Az országos top tízben a budapesti közterületeké a főszerep, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca kapott helyet az elitben a maga 2,3 milliós árával. Ezzel szemben az ország legolcsóbb utcája a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca volt a múlt évben, ahol 23 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. Vagyis a legalacsonyabb és legmagasabb ár közötti különbség 112-szeres volt. Az idei eltérések még nagyobbak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 11:02
lakás ingatlan adás vétel eladás szerződés bérlet albérlet kulcs 2016 08 01 Fotó: Kállai Márton Szabad Föld/Kállai Márton
A legolcsóbb utca illetve ingatlan nem nagyvárosban található Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton
Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is több százszoros különbségek mutatkoznak. Míg a legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők, addig a lista végén mindössze tízezres a nagyságrend. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból került ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyengébb. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval – derül ki az ingatlan.com legfrissebb hivatalos és a saját adatok alapján készült összeállításából, amely a múlt évi és idei rangsorokat is bemutatja.

utca, csok családok otthonteremtési támogatása hitel lakásépítés házépítés építkezés kertváros ingatlan telek eladó telek építési telek családi házas övezet szocpol A KÉPEK FÓT környékén készültek , tehát nem a fõvárosban hanem agglomerációban
A Levél utca lett a tavalyi bajnok, de a top 10-es listába Balatonfüred is bekerült
Fotó: MW archív

A Levél utca lett a tavalyi bajnok

Az ország, ezen belül a főváros legdrágább közterülete tavaly a II. kerületi Levél utca volt, majdnem 2,6 millió forintos négyzetméterárral. Utána a második helyen áll az I. kerületi Országház utca 2,34 millió forinttal, a harmadik pedig a szintén II. kerületi Tulipán utca 2,31 milliós összeggel. Az országos lista negyedik helyén áll a balatonfüredi Deák Ferenc utca 2,3 millió forinttal. A top tízben utána csak fővárosi közterületek állnak, konkrétan az V. kerületi Aulich utca és Zrínyi utca, valamint a II. kerületi Lepke és Borbolya utca, illetve a XII. kerületi Szarvas Gábor út és a VI. kerületi Dalszínház utca, ahol 2,05 és 2,22 millió forint volt a négyzetméterár.

Éllovasok Budapesten kívül

A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest vármegyén belül a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.

Az ország három legolcsóbb közterülete 30 ezer forint alatti négyzetméterárral rendelkezett. A borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utcában 23 ezer forint volt a négyzetméterár. Utána jön a miskolci Nap utca 25 ezer, majd a kunszentmártoni Bethlen Gábor utca 27 ezer forinttal. Budapesten belül a XVIII. kerületi Napló utca volt a legolcsóbb tavaly, 315 ezer forintos értékkel. A második és harmadik legolcsóbb budapesti közterület a szintén XVIII. kerületi Árpád utca és a XVII. kerületi Péceli út volt, az előbbi 384 ezer, utóbbi 420 ezer forinttal érte el ezt az eredményt. 

Hatalmas különbségek az idei ranglistában is

Az összeállításból kiderül, az idén lekerült hirdetések – azaz jó eséllyel értékesített  lakóingatlanok – alapján az országos toplistát az V. kerületi Bárczy István utca vezeti az ottani luxuskategóriájú társasházra jellemző 6,7 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A második helyen a tihanyi Középső Óvári utca áll 5,55 milliós értékkel. Harmadik lett a balatonkenesei Kikötő utca közel 4,3 milliós négyzetméterárral. A legdrágábbak közé sorolható még a Budapest I. kerületében lévő Bérc utca, az V. kerületi Széchenyi rakpart, a XII. kerületi Csillagvölgyi út, valamint a II. kerületi Pálvölgyi út, utóbbiaknál 3,7–4 millió forint volt a négyzetméter. Az országos tízben helyet kapott még a balatonszárszói Jókai Mór utca 3,5 milliós árral, továbbá a balatonvilágosi Zrínyi út 3,46 millió forinttal.

Az országon belül a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcája volt a legolcsóbb 2025-ben: az ingatlan.com adatai szerint a településen 13 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbbak közé tartozik még a Győr-Moson-Sopron vármegyei Felpéc Zrínyi utcája 15 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, illetve a Békés vármegyei Kunágota Árpád utcája 23 ezer forinttal. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei listán a legdrágább és a legolcsóbb utca között 514-szeres a különbség.

Az ingatlan.com adatai alapján a XX. kerületi Szent Lajos tér 243 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árral volt a legolcsóbb budapesti közterület 2025-ben. Utána jön a XVI. kerületi Galgahévíz utca 303 ezer forinttal, valamint a XXI. kerületi Mázoló utca 363 ezer forinttal.

