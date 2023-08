Ötvenévesen meghalt Magoo, vagyis Melvin Barcliff. A The Sun cikke szerint az amerikai rapper a Timbaland & Magoo duó egyik tagjaként vált ismertté még 1989-ben, leghíresebb számuk az Up Jumps da Boogie volt, utolsó albumukat 2003-ban adták ki Under Construction címmel.

Magoo később Missy Eliott több számának, így a Beep Me 911-nek és a Warpednek az elkészítésében is közreműködött.

Magoo vasárnap halt meg, halálának okát egyelőre nem közölték.

Borítókép: Magoo, Timbaland egykori partnere alig ötvenéves volt (Forrás: Twitter)