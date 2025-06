A világ egyik legnépszerűbb stand up előadója Budapesten áll színpadra szigorú szabályok mellett

Dave Chappelle ötszörös Primetime Emmy-díjas és többszörös Grammy-díjas amerikai humorista, színész, író és producer. Főleg a Chappelle’s Show című szatirikus szkeccsműsoráról ismert, amely a legkelendőbb DVD-n kiadott tévésorozattá vált, emellett számos Netflix-komédia különkiadásában láthattuk és emlékezetes szereplései voltak a Saturday Night Live-ban is. Öt Emmy-díjából hármat Netflix-különkiadásaiért, kettőt pedig a Saturday Night Live házigazdájaként (2017, 2021) kapott, ahol legutóbbi 17 perces monológja a műsor 50 éves történetében a leghosszabbnak számít. Chappelle a Kennedy Center Mark Twain-díjasa és az NAACP 2025-ös elnöki díjának is kitüntetettje. A legjobb komédiaalbum kategóriában eddig összesen hat Grammy-díjat vitt haza, legutóbb a The Dreamerért.

Jobb, ha nem is viszünk mobiltelefont Dave Chappelle fellépésére Forrás: Facebook

Dave Chappelle-t leginkább sokrétű, gyakran szatirikus humoráért tartják napjaink egyik legjobbjának, július 17-én pedig mi is élőben hallhatjuk a karizmatikus komikust. Ez az előadás egy mobiltelefon-mentes esemény, tehát telefonok, okosórák és egyéb kiegészítők használata nem megengedett az előadótérben. A helyszínre érkezéskor minden ilyen eszközt egy YONDR-tasakba kell majd helyezni, amiket csak az esemény végén lehet kinyitni. A vendégek végig maguknál tarthatják a YONDR-tasakba zárt eszközeiket és az előadótéren kívül kijelölt helyeken használhatják azokat. Az előadótérbe való belépés előtt minden eszközt vissza kell zárni a tasakokba. Bárki, aki lezáratlan eszközt (telefont, órát vagy egyéb kiegészítőt) használ az előadótérben az előadás alatt, ki lesz kísérve a helyszínről.

Borítókép: Dave Chappelle (Forrás: Live Nation)